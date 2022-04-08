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طريقة عمل الدغابيس الغامدية باللحم الشهية بأسهل خطوات فى المطبخ السعودي وتعد احد اشهر الوجبات العربية خصوصاً فى المطبخ اليمني والمطبخ السعودي ويفضلها الكثيرين على مائدة رمضان كوجبة أساسية أسبوعية ووقت تحضير الدغابيس الغامدية لا تزيد عن ساعة وسريعة الطبخ وبأقل الإمكانيات ومكونات الدغابيس الغامدية يمكن ان تقوم بتحضيرها ربات البيوت ويستخدم فيها لحم الغنم أو اللحوم الأخرى لكن الأفضل هو الخيار الأول وفوائد أكلة الدغابيس الغامدية باللحم عديدة ومفيدة للجسد ويشتهيها الكبار والأطفال نظراً للذتها وروعة مذاقها واليكم خطوات ومكونات الدغابيس الغامدية باللحم. مكونات الدغابيس الغامدية باللحم أولا يتم تجهيز عدد ثمانية قطع وتكون مقطعة شرائح كبيرة من لحم الغنم بالعظم.

أيضا بصل يتم تقطيعه الى مكعبات وتكون كبيرة الحجم.

ثم تجهيز سبعة اكواب ماء.

بالإضافة الى ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون.

وأيضا ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثم تجهيز فلفل وملح حسب الرغبة.

كذلك عدد حبتين من لبندورة ” الطماطم” ويتم تقطعيها الى مكعبات.

بالإضافة الى ستة حبات من الحبهان.

أيضا عدد من فصوم الثوم المفرومة.

ثم مكعب من مرقة الدجاج وثلاثة ملاعق من زيت الزيتون. مكونات تحضير العجينة عدد أربعة اكواب من الدقيق الأسمر.

ثم كمية مياه حسب الحاجه. طريقة تحضير الدغابيس الغامدية باللحم أولا يتم تجهيز المرقة عن طريق وضع زيت الزيتون فى اناء واضافة الكمون المطحون والقرفة ومعهم الملح والفلفل حسب الحاجة وكذلك إضافة الحبهان الى الخليط.

ثم وضع قطع اللحم فى الاناء وتركها حتي يصبح لونها بنياً من كافة الجوانب مع التقليب المستمر.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البندورة ” الطماطم” ومعها البصل والثوم وفرك مرقة الدجاج وخلط تلك المكونات على اللحم وبعدها يتم النزول بكمية الماء المحددة فى المكونات.

وأيضا يستمر تقليب المكونات وتغطية الاناء مع ترك تهوية بسيطة والانتظار لمدة ثلاثون دقيقة حتى يصبح اللحم ناضج.

ثم نبدأ فى تجهيز العجين فى وعاء كبير عن طريق وضع الدقيق الأسمر ثم البدء فى سكب الماء بالتدريج.

ونستمر فى تقليب الماء مع العجين حتى نحصل على القوام المطلوب وتصبح العجينة متماسكة.

وبعد ذلك يتم عمل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم وبعد الانتهاء يتم وضع الكرات فى المرق لمدة 15 دقيقة مع ضرورة تحريك الكرات كل 5 دقائق.

يتم اغلاق النار وتقديم المرق فى طبق واللحم والعجين فى طبق منفصل ثم يتم غمس اللحم والعجين مع المرق اثناء تناول الدغابيس الغامدية. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدغابيس الغامدية باللحم الشهية بأسهل خطوات فى المطبخ السعودي - ثقفني

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