نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sdb.gov.sa شروط قرض العمل الحر “للعاطلين والأسر المنتجة” ألية التقديم بوثيقة العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر 1443 حيث يمكنك الآن الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والأسر المنتجة، وذلك من خلال بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa بعد التقديم والتسجيل واستيفاء شروط قرض العمل الحر وكذلك وثيقة العمل الحر freelance.sa/nfaz العاطلين وهي لوثيقة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة،ويعتبر برنامج دعم الأسر المنتجة والباحثين عن عمل من العاطلين يدخل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين الباحثين عن فرصة عمل تدر دخل يحقق تلبية الأسرة من أساسيات الحياة.

sdb.gov.sa قرض العمل الحر للعاطلين والأسر المنتجة شروط التسجيل

وتجدر الإشارة إلى تنوع المجالات التي يدعمها برنامج قروض العمل الحر للأسر المنتجة بالمشاركة مع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يوفر البرنامج منظومة تمويلية لأصحاب الحرف والمهارات، ويشمل قطاعات عمل متنوعة، بدأ من الأسر الريفية المنتجة، وأصحاب المهارات الحرفية، ويلعب بنك التنمية الاجتماعية دور بارز في نجاح هذه المنظومة، وذلك ضمن برنامج تمويل العمل الحر في قطاعات عمل عديدة.

مميزات القرض الشخصي للعمل الحر والأسر المنتجة

إتاحة قرض تمويلي يصل لمبلغ 120 ألف ريال.

مدة الفرض التمويلي تصل إلى 40 شهر

يتم سداد الفرض على أقساط شهرية.

رسوم الإدارية لا تتجاوز 4000 ريال

في حال العجز عن ممارسة العمل أو في حالة الوفاة لا قدر الله يتم الإعفاء من باقي المديونية.

القرض مُغطى ببوليصة تأمين ضد العجز والوفاة.

شروط الحصول على قرض العمل الحر للأسر المنتجة والعاطلين الباحثين عن عمل

الحد الأدنى لعمر المستفيد لا يقل عن عن 18 عام.

القرض متاح لمن بلغ عمرة أقل من 65 عام.

سلامة السجل الائتماني

يُشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 20 ألف ريال

يلزم للموافقة على القرض وجود وثيقة العمل الحر

ينم الحصول على وثيقة العمل الحر عن طريق من خلال رابط برنامج العمل الحر النفاذ الوطني .

. وجود رخصة تثبت ذلك.

المستندات والبيانات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية).

قنوات التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسر المنتجة والعمل الحر

بريد الإلكتروني [email protected] توفر الخدمة: 8:00 ص – 4:00 م على مدار الأسبوع – وقت الاستجابة: يوم عمل.

الاتصال على رقم هاتف 920008002 – توفر الخدمة: 24 ساعة على مدار الأسبوع – وقت الاستجابة: فوري.

رفع بلاغ إلكتروني توفر الخدمة: 24 ساعة على مدار الأسبوع – وقت الاستجابة: 3 أيام عمل.

بدء محادثة فورية توفر الخدمة: 24 ساعة من الأحد إلى الخميس – وقت الاستجابة: فوري.

زيارة أحد الفروع توفر الخدمة: الأحد إلى الخميس وقت الاستجابة: 7:30 صباحاً – 2:30 مساءً.

الصفحة الرسمية على توتير [email protected] – توفر الخدمة:على مدار الأسبوع – وقت الاستجابة: 8:00 ص – 12:00 مساءً.

– توفر الخدمة:على مدار الأسبوع – وقت الاستجابة: 8:00 ص – 12:00 مساءً. 199099 توفر الخدمة: 24 ساعة 5 أيام من الأحد إلى الخميس – وقت الاستجابة: فوري.

الرقم الموحد: 920033309 وقت الاستجابة: 8 صباحا – 4 مساءً.

برنامج الحوافز لعملاء العمل الحر والأسر المنتجة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية برنامج خاص بالحوافز لعملائه من أصحاب قروض تمويل العمل الحر، وهذا الحافز يتم تقديمه لأصحاب العمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، وذلك لتحقيق الاستقرار المهني للمستفيدين، وهذا الحافز عبارة عن مبلغ مالي يتم إيداعه في حساب المستفيد سنوياً، والاشتراك في برنامج الحوافز من خلال منصة الحوافز التي تتبع إدارة البرنامج، والهدف من برنامج الحوافز هذا هو إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن أصحاب الأعمال الحرة من عملاء البنك لمتابعة أنشطتهم من خلال نفاذ، بما يساهم في تحقيق الهدف الإستراتيجي من التمويل، وكذلك الربط والتكامل مع منصات العمل الحر في السوق السعودي.

شروط الاشتراك في برنامج حوافز العمل الحر

حصول العميل على تمويل عمل حر قائم ويمارس نشاطه.

قيام العميل بالتسجيل في برنامج الحوافز.

أن يمر عام كامل على صرف التمويل.

الانتظام في سداد الأقساط التمويلية خلال هذا العام.

يجب استمرارية نشاط وفاعلية حساب العميل في برنامج الحوافز.

إثبات ممارسة المستفيد لنشاطه من خلال إحدى المنصات أو التطبيقات المعتمدة لدى البنك.

​مبلغ الحافز لا يتجاوز قيمة الرسوم الإدارية التي تم خصمها من أصل القرض قبل صرفه للعميل.

يتم احتساب الحافز بشكل آلي بالنظام البنكي وفق المعايير المحددة للبرنامج..

ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يتيح منتج تمويلي يستهدف المواطنين القادرين والباحثين غن فرصة عمل، على العمل ويرغبون في زيادة دخلهم الشهري، وذلك من خلال تمويل عبارة عن قرض شخصي للعمل الحر مُيسر، يمكن المستفيدين من استغلال خبراتهم ومهارتهم في الأعمال الحرة.

مميزات وثيقة العمل الحر

توفير فرصة عمل تناسب ما تمتلكه من خبرة ومهارة.

تساهم في الاستقرار المادي وتوفير دخل يناسب حياة كريمة.

يمكن بعد التسجيل في وثيقة العمل الحر فتح حساب مصرفي تجاري مخصص لفئة العمل الحر.

تقدم الوثيقة حلول دفع (STC Pay) رقمية

الوثيقة تمكنك من التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية “نفاذ“.

التمتع بالمزايا والخصومات و العروض والتي يتم الإعلان عنها على بوابة العمل الحر.

طريقة التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر freelance.sa/nfaz

زيارة بوابة العمل الحر.

التحقق من وجود نشاطك

الضغط على أيقونة “أصدر وثيقتك”.

إنشاء حساب

توثيق الحساب عبر أبشر.

رفع المستندات المطلوبة.

إصدار وثيقة العمل الحر.

رابط إنشاء حساب أصدر وثيقة العمل الحر لتوثيق أعمالك والاستفادة من المميزات والخدمات.

خطوات التقديم على قرض تمويل نفاذ للعمل الحر

تقديم الطلب: على رابط منصة البوابة الإلكترونية ” النفاذ الموحد”. . فحص الأهلية: للتحقق من أهلية المستفيد. طباعة النماذج: بعد تقديم المستندات المطلوبة يتم طبعاتها، ثم يتم تحديد موعد البريد. إرسال المستندات : يقوم المستفيد بإرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد. المعالجة و الصرف: يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى”المستفيد – المورد – أو الوكيل”.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وهكذا نكون قد استعرضنا معكم خطوات التقديم على قرض تمويل نفاذ للعمل الحر، وطريقة التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر freelance.sa/nfaz، وشروط الاشتراك في برنامج حوافز العمل الحر، وطرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسر المنتجة والعمل الحر للعاطلين الباحثين عن عمل.