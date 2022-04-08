نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022 طبق وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022 وفق ما سبق وأعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة متاح لكافة أفراد الأسرة التي تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم وأكدت أيضًا وزارة الموارد البشرية بضرورة الإسراع بالتسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي لدعم معاش الضمان الاجتماعي الجديد 2022 كما دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور في مدة آخرها يوم الإثنين 23 مايو القادم 2022م.

رابط التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ

وللراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 1443، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022 وزارة الموارد البشرية

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

رابط الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة

ولراغبي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/. كذلك القيام بكتابة رقم النحقق ورقم الهوية الوطنية. تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. في النهاية اضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة باستحقاق الضمان المطور.

كيفية معرفة رقم المستفيد بالخطوات في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتغريدة عبر حسابها الرسمي الاجتماعي تويتر عن خطوتين يستطيع من خلالهما المواطن معرفة الرقم الخاص بدعم نظام الضمان الاجتماعي المطور وهي من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية sbis.hrsd.gov.sa، ثم اختيار حالة الخدمة والتي من خلالها سيتم الحصول على رقمك الخاص بالضمان الجديد.