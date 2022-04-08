نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة رمضان في السعودية 1443 لقطاعي الموظفين العام والخاص والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن ميعاد الإجازة الخاصة برمضان داخل المملكة السعودية، حيث أن المواعيد يتم إعلانها من جميع القطاعات، ولكن يستثنى من هذا الأمر العاملين، ولذلك فإننا خصصنا لكم هذا المقال حتى نتحدث عن موعد إجازة رمضان في السعودية 1443 والتفاصيل الهامة التي تحتاج لمعرفتها قبل ذلك وبالتفصيل.

موعد إجازة رمضان في السعودية 1443

طبقاً للائحة التنفيذية التابعة للنظام الخاص بالخدمة المدنية فإن الإجازة الخاصة بعيد الفطر لكافة المؤسسات العامة والمنشآت بالمملكة السعودية تكون أربعة أيام بشكل متواصل، فالإجازة ستكون بدايتها 30 رمضان، لتستمر حتى أربعة شوال ثم بعد ذلك يتم الاستئناف بكافة الأعمال وفقاً للمواعيد الرسمية التابعة لكل منشأة.

إجازة العيد بالقطاعات الحكومية

إن الإجازة الخاصة بعيد الفطر للقطاعات الحكومية بالمملكة السعودية ستكون عبارة عن عشرة أيام، تبدأ الإجازة 25 رمضان الموافق 26 أبريل، وتنتهي خمسة شوال الموافق 6 مايو.

عطلة عيد الفطر للقطاعات الخاصة

إن إجازة القطاعات الخاصة تكون مدتها أربعة أيام لتبدأ 30 رمضان الموافق 1 مايو، وتنتهي ثلاثة شوال الموافق 4 مايو، أي أن الإجازة ستكون من الأحد حتى يوم الأربعاء.

عطلة عيد الفطر للطلاب

إن وزارة التعليم قد أعلنت عن ميعاد ابتداء الإجازة للطلاب بالمملكة السعودية، حيث أنها تبدأ الأحد 24 رمضان الموافق 25 أبريل، وتنتهي الإجازة الأحد سبعة شوال الموافق 8 مايو.

إجازة العيد بتداول السعودية

إن اليوم الأخير للعمل بأسواق الأوراق المالية الخاصة بالتداول ستكون باختتام تداول الخميس 29 رمضان سيوافق هذا التاريخ 28 أبريل، ثم من بعد ذلك ستبدأ إجازة عيد الفطر ويستأنف التداول الأحد 8 مايو الموافق سبعة شوال، بدءً من التاسعة والنصف صباحاً إلى الثالثة عصراً.

الإجازة بالسعودية

وفقاً للوائح التنفيذية التابعة للخدمة المدنية بالمملكة السعودية فإنها تنص بأن الإجازة الخاصة بعيد الفطر بالسعودية يحصل عليها كافة الموظفين بجميع القطاعات، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يستفيد منها الموظفين ويحصلوا على أجرها كاملاً دون أن يكون هناك أي استقطاع أو خصم. وصاحب العمل لا يمكنه أن يفرض وقت عمل بتلك الإجازة إلا بحالة الضرورة القصوى، ولا بد أن يعوض العاملين عن تلك الإجازة، إما بإجازة أخرى أو اعطائهم زيادة بالراتب عن هذه المدة للشخص الذي لا يكون بهذا الأمر يتعرض لمساءلة قانونية وغرامة مالية.