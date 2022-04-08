منصة سلفة تمنح للمحتاجين قرض سريع بقيمة 5 آلاف ريال| بالخطوات

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أسرع المنصات بحثاً في الساعات الأخيرة، فقد أعلنت المنصة عن منحها تمويلات سريعة بمناسبة شهر رمضان المبارك وإنه لن يستفيد من هذه المنحة إلا من توافرت به شروط الاستحقاق، وتتميز المنصة بأن لها هامش ربحي وأن التمويلات الخاصة بها سريعة وسهلة لا تحتاج إلى صعوبة أثناء إجرائتها، ويمكن الحصول على هذا التمويل بمجرد اتباع إجراءات التسجيل من خلال الخطوات التي نعرضها عبر هذا المقال، علماً بأن المنصة مُحدثة بأعلى تقنية مالية يمكن للفرد الاستفادة منها، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات منصة سلفة الإلكترونية، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات الحصول على قرض سريع تصل قيمته إلى 5 آلاف ريال سعودي، ورابط الدخول وكيفية التقسيط.

كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة 1443:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من تمويل منصة سلفة السريع ومدى احتياجهم لهذا التمويل، نعرض من خلال هذا المقال كيفية الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر ونعرض هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على ايقونة تسجيل الدخول أعلى اليسار

كتابة رقم الهوية

التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح وبدقة

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه كحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي

مميزات منصة سلفة 1443:

له هامش ربحي يتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن لكل من المواطنين والمقيمين الاستفادة من التمويل يتم الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتب

أسعار المنتجات التمويلية:

تقوم منصة سلفة من كل وقت لآخر بتحديث الأسعار الخاصة بالمنتجات التمويلية، ونظراً لتساؤل المستفيدين حولها نعرض أسعار المنتجات التمويلية حسب آخر تحديث له، وهذه الأسعار هي:

قد يختلف معدل النسبة السنوي حسب السجل الإتماني للعميل ومبلغ التمويل ومدته.

الأرقام الظاهرة أمثلة توضيحية فقط ولا تعتبر عرض او التزام على سلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الشخص المستفيد يقوم بتحديد قيمة القسط من خلال دخل الشخص المستفيد، وتتم نظام التقسيط بشكل ميسر ومريح.