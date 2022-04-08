نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 المعلن من Aramco المطبقة يوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي
عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، كما نعلم جميعاً أنه وفي بداية كل شهر يبدأ المواطنون بالمملكة العربية السعودية زيادة عمليات البحث لمعرفة أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم تطبيقها لها الشهر، وذلك وكما هو معروف أن شركة أرامكو السعودية وهي أكبر شركة سعودية للمواد البترولية في الشرق الأوسط والمملوكة للحكومة السعودية تقوم بإعلان أسعار البترول وذلك يوم العاشر من كل شهر، ومع قرب إعلان الأسعار الجديدة للبترول في السعودية إبريل 2022، نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية تفاصيل الخبر وموعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبترول.
عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022
تعلن شركة أرامكو السعودية أسعار البترول الجديدة لشهر إبريل 2022، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 10 إبريل 2022، وذلك بعد عملية المراجعة للأسعار من قبل الشركة ومن ثم اعتمادها من قبل الحكومة السعودية بعد الاطلاع على أسعار البنزين عالمياً، ويتم تطبيق هذه الأسعار لمدة 30 يوم تبدأ عملية تطبيق الأسعار الجديدة للبترول في السعودية يوم 11 إبريل وتستمر هذه الأسعار حتى يوم 10 مايو القادم 2022، وينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية والبنزين في محطات البنزين.
Aramco تعلن الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية
شركة أرامكو السعودية هي شركة سعودية وطنية في مجال النفط، والبتروكيماويات، وهي شركة عالمية متكاملة وتعتبر أكبر شركة في مجال النفط والمواد البترولية في العالم ، ومقرها الرئيسي في الظهران، وهي شركة وطنية مملوكة للحكومة السعودية تقوم بمراجعة أسعار البنزين شهرياً وإعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية والبنزين يوم 10 من كل شهر، وتطبيق الزيادة الجديدة في اليوم التالي، بعد أن تراجع الحكومة السعودية هذه الأسعار وتعتمدها ومن ثم تطبيق الأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود في اليوم التالي بجميع مدن المملكة.
أسعار البنزين في السعودية اليوم
وإليكم أسعار البنزين في السعودية اليوم حيث يتم العمل حتى الان بالأسعار القديمة لشهر مارس
- سعر بنزين 91 يبلغ 2.18 ريال سعودي / لتر
- سعر بنزين 95 يبلغ 2.33 ريال سعودي / لتر
- سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي / لتر
- سعر الديزل 0.63 ريال سعودي / لتر
- سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي / لتر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 المعلن من Aramco المطبقة يوم الاثنين 11/4/2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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