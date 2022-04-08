عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 المعلن من Aramco المطبقة يوم الاثنين 11/4/2022

عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، كما نعلم جميعاً أنه وفي بداية كل شهر يبدأ المواطنون بالمملكة العربية السعودية زيادة عمليات البحث لمعرفة أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم تطبيقها لها الشهر، وذلك وكما هو معروف أن شركة أرامكو السعودية وهي أكبر شركة سعودية للمواد البترولية في الشرق الأوسط والمملوكة للحكومة السعودية تقوم بإعلان أسعار البترول وذلك يوم العاشر من كل شهر، ومع قرب إعلان الأسعار الجديدة للبترول في السعودية إبريل 2022، نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية تفاصيل الخبر وموعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبترول.

عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022

تعلن شركة أرامكو السعودية أسعار البترول الجديدة لشهر إبريل 2022، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 10 إبريل 2022، وذلك بعد عملية المراجعة للأسعار من قبل الشركة ومن ثم اعتمادها من قبل الحكومة السعودية بعد الاطلاع على أسعار البنزين عالمياً، ويتم تطبيق هذه الأسعار لمدة 30 يوم تبدأ عملية تطبيق الأسعار الجديدة للبترول في السعودية يوم 11 إبريل وتستمر هذه الأسعار حتى يوم 10 مايو القادم 2022، وينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية والبنزين في محطات البنزين.

Aramco تعلن الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية

شركة أرامكو السعودية هي شركة سعودية وطنية في مجال النفط، والبتروكيماويات، وهي شركة عالمية متكاملة وتعتبر أكبر شركة في مجال النفط والمواد البترولية في العالم ، ومقرها الرئيسي في الظهران، وهي شركة وطنية مملوكة للحكومة السعودية تقوم بمراجعة أسعار البنزين شهرياً وإعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية والبنزين يوم 10 من كل شهر، وتطبيق الزيادة الجديدة في اليوم التالي، بعد أن تراجع الحكومة السعودية هذه الأسعار وتعتمدها ومن ثم تطبيق الأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود في اليوم التالي بجميع مدن المملكة.

أسعار البنزين في السعودية اليوم

وإليكم أسعار البنزين في السعودية اليوم حيث يتم العمل حتى الان بالأسعار القديمة لشهر مارس