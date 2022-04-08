نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزبز بن فهد الرمضانية للأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة “تواصل مباشر” هاتف – وتساب – بريد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرشدكم اليوم لطريقة صياغة معروض طلب مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزبز بن فهد الرمضانية للأرامل والمطلقات في شهر رمضان 1443 من مؤسسة الأميرعبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية للمساعدات الإنسانية، كما سنستعرض أيضا الخدمات التي يقدمها الأمير لمواطني المملكة الفقراء وأصحاب الحاجات والأرامل والمطلقات والأيتام ومن تعثر في سداد دين أو قرض، أو تقطعت به السبل للكسف الشريف أو أقعده المرض عن العمل والكسب، حيث يكون التواصل مع الأمير عبد العزيز من خلال الهواتف المجانية والواتساب، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية للأمير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يمكن إرسال طلب المساعدة غبر البريد على عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزبز بن فهد الرمضانية للأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة

ومن الجدير بالذكر أن أيادي الأمير عبد العزيز بن فهد البيضاء تكفلت مؤخرا بسداد دين محمد الشمري الذي توفاه الله على أثر حادث سير كانت الدين يبلغ 2 مليون ريال سعودي، كما تبرع لأسرة الشمري بنصف مليون ريال، هذا بجانب تقديم المساعدة المالية العاجلة للفئات الأشد حاجة من مواطني المملكة، وامتلك الأمير عبد العزيز بمحبة الشعب السعودي لكرمه في مد يده إلى أبناء شعبه، لذلك نجد دائما سعي المحتاجين لباب الأمير لطلب مساعدته سواء مالية أو عينية أولطلب مصروفات علاج أو غيرها من المساعدات الأخرى.

صيغة معاملة تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يحتار طالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد في كتابة صيغة أو نموذج طلب للمساعدة، ويمكن تقديم الطلب بعد صياغته وكتابته من خلال البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالأمير، ويجب أن يشمل طلب المساعدة تقديم السلام والتحية لصاحب السمو الأمير عبد العزيز، ثم استعراض حالة المساعدة المطلوب سواء كانت مساعدة مالية أو غيرها من المساعدات، ويجب إرفاق المستندات التي تؤكد حالة طالب المساعدة وذلك لدراسة الحالة، ثم تختتم الطلب بالدعاء للأمير وأبيه الملك فهد رحمه الله، أما عن عناصر صياغة طلب المساعدة فيمكن إجمالها في التالي:

البدء بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

تحية طيبة مشفوعة بالدعاء لسموكم.

أتقدم لسموكم وكلي طمع أن يشملني كرمكم المعهود طالبنا مساعداتك في (تذكر نوع المساعدة).

ترفق بطلب المساعدة ما يؤكد حاجتك للمساعدة.

ثم تختتم طلب المساعدة بالدعاء للأمير عبد العزيز.

تذكر في نهاية الطلب اسمك بالكامل.

عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك الجوال.

وسائل تواصل لطالبي المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

أرقام التواصل والفاكس وصندوق بريد منطقة تبوك

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢.

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١.

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١.

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري والإنساني

امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة..



الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري



pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) January 2, 2022

وتجدر الإشارة إلى تنوع المساعدات التي تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بتقديمها، تتميز مساعدات الأمير بسخائها وسرعة الاستجابة بعد دراسة الحالات التي تطلب تلك المساعدات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض كافة وسائل التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، كما سنقدم لكم إنجاز صيغة معروض طلب مساعدة من الأمير حسب نوع المساعدة التي يتقدم بها طالب المساعدة.

طلب المساعدة مع الأمير عبد العزيز بن فهد “موقع توتير”

شهود الله ف ارضه من حبه الناس حبه ربه والعكس اللهم احفظه وسعده ياارب pic.twitter.com/73mZIV1Zz6 — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) شهود الله ف ارضه من حبه الناس حبه ربه والعكس اللهم احفظه وسعده ياارب pic.twitter.com/73mZIV1Zz6 — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) January 11, 2022

ويمكن لطالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية التواصل مع صفحة الأمير الشخصية على توتير، حيث يتقدم البعض بطلب المساعدة من خلال تلك الصفحة الرسمية، ولن ننسى ما يقدمه أمراء المملكة من مساعدات مالية وعينية، حيث يمكن طلب المساعدة من خلال العديد من المصادر الأخرى التي تقدم تلك المساعدات.

مؤسسة الملك فهد وجهودها في مجال الأعمال الخيرية

تعتبر مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa من أهم المؤسسات الخيرية التي تساهم بقدر كبير من العمل الخيري والإنساني، وذلك في قطاعات عديدة من المشروعات الخيرية، وذلك من خلال برامج عديدة وتشمل تلك البرامج التالي:

تقدم الدعم للمشروعات السكنية للمحتاجين.

تتكفل المؤسسة برعاية الأسر الفقيرة والأيتام.

ترعى مؤسسة الملك فهد وتقدم المساعدة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

تقديم العلاج اللازم للمرضى داخل المملكة وخارجها.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وبهذا نكون قد استعرضنا معكم وسائل التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأعمال الخيرية، وذلك لطلب مساعدات مالية أو عينية للمحتاجين من الأسر السعودية، وكذلك طريقة تقديم معروض نموذج طلب المساعدة، كما استعرضنا جهود مؤسسة الملك فهد للعمل الإنساني، وفي حال كان لديكم استفسارات، فيمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات لنجيب على ما ترغبون في الاستفسار عنه.