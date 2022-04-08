نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم الدفعة 53 من حساب المواطن في الحسابات البنكية وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة صرف دعم الدفعة 53 شهر إبريل منحساب المواطن في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، فقد أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن ان المتبقي من الوقت حتى هذه اللحظة يومان أي أقل من 48 ساعة، وتم تحديد موعد صرف الدفعة بعد ظهور العديد من الشائعات التي تشير إلى تغيير موعد الصرف لهذا الشهر، كما استقبل البرنامج العديد من الأسئلة حول موعد بدء التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن للحصول على الدعم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية حساب قيمة دعم الدفعة 53 شهر إبريل من حساب المواطن وموعد التسجيل وكيفية التسجيل في البرنامج بالخطوات، بالإضافة إلى تحديث البيانات.

صرف دعم الدفعة 53 من حساب المواطن:

يتم صرف الدفعة 53 من شهر إبريل من حساب المواطن بعد الإعلان عن نتائج الدفعة في موعدها ومعرفة مدى أحقية المواطن والشخص المستفيد، فقد أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحة تويتر صدور نتائج الأهلية للدفعة 53 شهر إبريل وإنه من خلال الاستعلام عن الأهلية بالدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن يمكن معرفة هل له أحقية الصرف أم لا عن الصرف والإيداع، ويتبقى على موعد الصرف أقل من 48 ساعة.

موعد التسجيل في برناكج حساب المواطن وكيفية التسجيل بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المقدم، وهذا الدعم الهدف منه هو تخفيف العبء عن كاهل الأشخاص الأكثر احتياجاً والفقراء للتغلب على الظروف الصعبة، فقد نوه البرنامج في الفترة الأخيرة عن موعد التسجيل في حساب المواطن لم يتم الإعلان بعد عن بدء التسجيل مرة أخرى، وبمجرد الإعلان عنه سوف نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال، ويتم التسجيل من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن ثم الضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح وبدقة ثم الضغط على ايقونة تسجيل.

كيفية حساب قيمة دعم الدفعة في حساب المواطن:

يوفر البرنامج العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات الحاسبة التقديرية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة أن يتم حساب قيمة الدعم للدفعة ومعرفة هل هناك زيادة أو نقصان في الدعم عند إيداعه في الحساب البنكي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية حساب قيمة الدعم من خلال عدة خطوات وهي: