نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 والطريقة الصحيحة لحسابها وإخراجها للمحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 ، تزايدت عمليات البحث عبر كافة المواقع لمعرفة قيمة زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية وكيفية حسابها بالريال السعودي من أجل إخراجها في الوقت المناسب لها، حيث أن زكاة الفطر من الأمور الواجبة على كل مسلم ذكرًا أو أنثى كبيرًا أو صغيرًا، وقدرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقيمة صاع من التمر أو صاع من الشعير على جميع المسلمين الحر والعبد، وكانت الجهات المختصة في المملكة قد حددت قيمة زكاة الفطر لعام 2022 والتي تعتمد على الصاع مساويًا أربعة أمداد، وقدرت قيمتها حاليًا بثلاثة كيلو جرام من الأرز، أي ما يبلغ قيمته بالريال السعودي 25 ريال سعودي لكل فرد.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022

زكاة الفطر من أهم الأشياء التي يبحث عنها الأفراد في الفترة الحالية، حيث أنه من الممكن أن تصرف زكاة الفطر بالكامل إلى شخص واحد أو يتم توزيعها على أكثر من فرد، وهي من الأمور التي تعد فريضة على كل مسلم بإجماع جميع العلماء، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولذلك يحرص الجميع بلا استثناء على إخراجها، وهناك الكثير من الأحاديث في السنة النبوية التي تدل على وجب إخراج الزكاة للمسلمين ومنها :

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين”.

متى تخرج زكاة الفطر

بعد أن عرفت قيمة زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية والتي قدرت بقيمة 25 ريال سعودي، أصبح السؤال المنتشر الآن هو التوقيت الذي يتم فيه إخراج زكاة الفطر، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، حيث يمكن تأخيرها أو إخراجها قبل العيد بيوم أو اثنين، وينتهي توقيت صرفها مع انتهاء صلاة عيد الفطر.

جهات توزيع الزكاة في السعودية

هناك العديد من الجهات الحكومية في المملكة تقوم بأخذ زكاة الفطر من كافة المتواجدين بالمملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، لكي توزعها على المستحقين للزكاة، من تلك الجهات والمنصات، منصة إحسان الإلكترونية، والعديد من المنصات المرخصة من السعودية، وأوصى كافة العلماء والأئمة على ضرورة إخراج زكاة الفطر لكي يحصل المسلم على الأجر والثواب وأن يبتعد عن الآثام والذنوب، لأن الزكاة هي حق المحتاجين من أموال المسلم، وتساعد في توفير حاجتهم من الطعام والشراب لتعم الفرحة على الجميع في عيد الفطر المبارك.