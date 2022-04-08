الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية ، سوف نتعرف اليوم على طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السُّعُودية، حيث أن هذه الخدمة من أهم ما قدمت المملكة العربية السعودية لمواطنيها وذلك من خلال رقم الجواز وقد تم توفير هذه الخدمة من خلال منصة إنجاز على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويمكن أيضا لكل شخص القيام بالاستعلام عن استخراج التأشيرة، ذك سوف نعرض الخطوا بالتفصيل اليوم على موقع ثقفني.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

تتجه المملكة العربية السعودية في تحويل كافة الخدمات التي تقدمها إلى الطرق الإلكترونية، ومن هذه الخدمات هي طريقة الاستعلام عن صدور التأشيرة عن طريق القنصلية، وتتمثل الخطوات في الآتي:

يتم الدخول إلي المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمة التأشيرات

القيام بتسجيل رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

تسجيل رقم الجواز الخاص بصاحب الطلب.

إدخال كود التحقق المرئي الموجود على الشاشة أمام الشخص المستعلم.

اختيار زر استعلام والضغط عليه.

الضغط على أيقونة استعلام عن تأشيرة حتى يتم التعرف على إذا كانت قد تم استخراج التأشيرة أم لا.

الاستعلام عن صلاحيه تأشيرة

لكل من يريد الاستعلام عن صلاحيه التأشيرة الخاصة به من خلال الخدمات التي عملت على تقديمها المنصة من خلال وزارة الخارجية عليه إتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك، ومن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة مقيم من خلال الرابط الخاص بها.

على صاحب الطلب القيام بالاستعلام من خلال استخدام رقم التأشيرة أو رَقَم الإقامة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة به.

مطابقة رقم الجواز والاسم ورقم التأشيرة.

وا خيرا يتم الضغط على أيقونة تحقق.

سيظهر للمستعلم كافة المعلومات التي يريد الاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمة التأشيرات.

تسجيل رقم الطلب الذي يتم البحث عنه.

إدخال رقم جواز السفر الخاص به.

تسجيل الرمز المرئي الذي سيظهر للمستعلم على الشاشة الموجودة أمامه.

اختيار أيقونة بحث والنقر عليها.

في حالة كانت التأشيرة قد تم استخراجها سيظهر للمستعلم كافة المعلومات عنها والرقم الخاص بها.

والجدير بالذكر أنه يوجد عدة أسباب تجعل التأشيرة يتم رفضها من المملكة العربية السعودية، ومن هذه الأسباب ما يتمثل في الآتي: