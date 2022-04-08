خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة برقم اللوحة ورقم الهوية في السعودية

خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة التي تم الكشف عنها من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توافر عدة طرق مختلفة تمكنك من الاستعلام عن تأمين السيارة، حيث قدمت خدمات إلكترونية تعمل على تسهيل وتحسين مستوى جودة الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بعد توفير عدد كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والوافد بشكل إلكتروني وهذا الأمر للاقي استحسان كبير من الجميع، كما نجد أيضًا طريقتين للاستعلام عن تأمين السيارة وهما عن طريق رقم اللوحة من خلال منصة أبشر والأخرى عن طريق رقم الهوية من خلال موقع نجم، وكل هذا للحفاظ على سلامة المواطنين.

تعرف على قيمة التأمين على السيارة

أوضحت وزارة الداخلية السعودية ومنصة أبشر عن توافر خدمات إلكترونية للاستعلام بكل سهولة عن التأمين السيارات وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

قم باختيار حركة المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم بالنقر على زر استفسار عام عن صلاحية التأمين.

سوف تفتح لنا صفحة يجب عليك إدخال رقم الهوية ورقم لوحة الترخيص والرمز المرئي ثم الضغط على أيقونة عرض.

حيث يظهر أمامك قائمة بها جميع تفاصيل التأمين وصلاحيته ومتى ينتهي ومتى يجب تجديده وقيمته.

وبعد إتمام هذه الخطوات يمكن إجراء استفسار في وزارة الداخلية عن شروط تأمين المركبة ، وتجديد كافة البيانات المتعلقة وخاصة بالتأمين.

الاستعلام عن تأمين سيارة برقم اللوحة

حيث يمكنك برقم اللوحة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر كيفية الاستعلام عن التأمين السيارة في الخطوات التي يجب أتباعها كالتالي:

الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.

توجه إلى زر أبشر للأفراد، وقم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

قم بكتابة كلمة المرور والنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يجب عليك إدخال رمز التحقق، والنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

عليك التوجه إلى زر خدمات المركبات.

النقر على زر الاستعلامات.

ثم نقوم باختيار الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات.

كما نجد قائمة السيارات التي يمتلكها الأفراد، ثم نقوم باختيار السيارة المطلوبة.

حيث يتم تعبئة كافة البيانات والوثائق المطلوبة وهي :-

رقم الهوية – رقم اللوحة – الرمز المرئي.

رقم الهوية – رقم اللوحة – الرمز المرئي. سيتم عرض قائمة خاصة بصلاحية وثائق التأمين للمركبات.

تعرف على التأمين علي السيارة برقم هوية

قام موقع نجم للتأمين عن خدمات التأمين المختلفة يتم استخدامها برقم الهوية الذي يقدم سلسلة من الاستفسارات ويمكنك الاستعلام عن تأمين سيارة من نجم في الخطوات التالية: