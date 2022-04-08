نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE أسعار البنزين بالسعودية لشهر أبريل 2022 المعلنُ من شركة ارامكو لمتابعُة اسعار بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين بالسعودية لشهر أبريل 2022، تستعد شركة أرامكو حاليا للإعلان عن أسعار البنزين بالسعودية الجديدة المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري، حيث في يوم العاشر من كل شهر تقوم شركة أرامكو للنفط بتحديد أسعار مشتقات النفط بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال النفط محليا وعالميا، وتقوم بتصديره إلى الشرق الأوسط والعالم أجمع، وتقوم بمراجعة دورية شهرية على الأسعار لتعلن الأسعار المقرر تطبيقها خلال الشهر في يوم العاشر منه.

أسعار البنزين بالسعودية لشهر أبريل 2022

يتم تحديث الأسعار الخاصة بالبنزين كافة مشتقات النفط بالمملكة في يوم العاشر من كل شهر، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة يوم الأحد القادم الموافق 10 من شهر أبريل 2022، بعد مطابقة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، وقد أعلنت الشركة في وقت اللاحق أنه من المقرر أن يشهد هذا الشهر زيادة في الأسعار الخاصة بالنفط، نتيجة عدة عوامل تأتي في مقدمتها زيادة الطلب العالمي على النفط السعودي خلال الفترة الأخيرة، وقد صرحت أيضا لجنة الطاقة بالسعودية بأن هناك زيادة مقررة هذا الشهر بكل تأكيد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مؤخرا عالميا.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية ابريل 2022

من المقرر أن يتم الإعلان عن التسعيرة الجديدة للبنزين خلال الساعات القليلة القادمة، وسنعمل على نشرها لحضراتكم لحظة بلحظة بعد صدور آخر الأخبار من شركة أرامكو حول الأسعار الجديدة، وذلك بعد المراجعة الشهرية الدورية لأسعار النفط من قبل المسؤول الرسمي للشركة، وفيما يلي الأسعار المقرر العمل بها لحين صدور الأسعار الجديدة:

لتر بنزين 95 يبلغ قيمته 2.33 ريال سعودي.

لتر بنزين 91 المنتشر استخدامه بالمملكة العربية السعودية يبلغ 2.18 ريال سعودي.

لتر الديزل يبلغ سعر 0.63 ريال سعودي.

لتر الغاز الطبيعي يبلغ سعر 0.75 ريال سعودي.

لتر غاز البترول المسال يبلغ سعر 0.75 ريال سعودي.

وبناء على الأوضاع الراهنة سواء داخل المملكة وعالميا بكل تأكيد ستؤثر على الأسعار الجديدة المترقب ظهورها قريبا، حيث أن تحكم نظرية العرض والطلب بشدة أسعار النفط، فمع زيادة المعروض منه يتراجع سعره إلى الوراء، ومع زيادة الطلب عليه يقل المعروض منه وبالتالي تتجه الأسعار إلى الارتفاع.