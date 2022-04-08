معرفة فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم الحساب شهر أبريل

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عمر شويل - جدة معرفة فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم الحساب ، تعمل الدولة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين لهذا فقد قررت وزارة الصناعة والطاقة إنشاء موقع الكتروني يسهل من خلاله معرفة قيمة فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب أو اسم المستخدم، كما أنه أصبح من الممكن معرفة رقم الحساب عن طريق رقم العداد إذ أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى توفير راحة المقيمين بها، لهذا قررت التعامل الكترونيا بدلا من تضييع الوقت والجهد.

معرفة فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم الحساب

أصبح من السهل الآن معرفة رقم حساب عداد الكهرباء برقم العداد وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات ويعتبر عداد الكهرباء المسئول عن معرفة الكهرباء المستهلكة وتتمثل خطوات معرفة رقم الحساب فيما يلي:

الاتصال برقم شركة الكهرباء الموحد 920001100 ثم اختيار اللغة العربية للتواصل.

الضغط على الرقم المحدد لاختيار الخدمات العامة وهو رقم واحد.

متابعة التعليمات بالضغط على رقم صفر للتواصل مع احد العاملين بالشركة.

الإدلاء برقم العداد واسم المستخدم وبعض البيانات الأخرى التي سيطلبها الموظف للحصول على رقم حساب عداد الكهرباء.

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد

يبحث الكثيرين عن طرق معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد لذلك فقد عملت المملكة السعودية على إضافة تلك الخدمة على موقع الشركة السعودية للكهرباء، ويلزم إتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الخاص بشركة الكهرباء واختيار خدمة فاتورة الكهرباء.

كتابة رقم المشكلة وكتابة رقم العداد ثم النقر على عرض وسوف تظهر قيمة الفاتورة على الشاشة.

وتعد تلك أسهل وسيلة لمعرفة فاتورة الكهرباء بشكل سريع.

معرفة رقم عداد الكهرباء بالاسم

تساعد المملكة العربية السعودية المواطنين للتعرف على رقم عداد الكهرباء بالاسم وذلك لسهولة معرفة رقم الحساب فيما بعد ومعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، ونجد أن الخدمات الالكترونية التي توفرها مواقع الوزارات تسهل على المواطنين السعوديين التعامل مع المرافق العامة ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز بشكل سريع وسهل، كما أن شركة الكهرباء السعودية أطلقت موقع يمكن من خلاله معرفة رقم عداد الكهرباء بالاسم وذلك عن طريق إتباع تلك الخطوات: