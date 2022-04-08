نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 نفاذ sbis.hrsd.gov.sa عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 محل بحث الآلاف من مستحقي دعم الحكومة السعودية من مواطنيها محدودي الدخل مستمرًا خلال الفترة الحالية تزامنا مع استمرار تفعيل رابط التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية لتمكين أكبر عدد ممكن من المستحقين للدعم في التسجيل لإدراجهم ضمن مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور في حالة تطابق الشروط عليهم واستيفاء كافة المستندات المطلوبة المحددة من قبل الوزارة في إطار حرصها على تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وعن أبرز الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 التي وضعتها وزارة الموارد البشرية للمتقدمين يستعرضها موقع ثقفني عبر السطور التالية:-

استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات استحقاق الدعم.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور حاملًا للجنسية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في السعودية.

أن يكون المسجل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ من الفئات المستحقة للدعم.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

المواطنين من كبار السن الذين لا يقدرون على العمل المرأة الأرملة أو السيدة المطلقة. الأسرة التي غاب عنها رب الأسرة في حالة عدم معرفة مكان إقامته أو وفاته. السيدة التي هجرها زوجها أو الأسر المهجورة من قبل رب الأسرة. زوجة الشخص المفقود أوالشخص الغائب. أسرة الشخص المدمن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

ويرصد لكم ثثقفني رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ وخطوات التسجيل بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي:-

أول خطوة : الضغط على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ.

ثاني خطوة: إدخال المعلومات المحددة في المكان المخصص.

ثالث خطوة: انشاء حساب جديد على موقع الضمان الاجتماعي.

رابع خطوة: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

خامس خطوة: استكمال إجراءات التقديم على نظام الضمان الاجتماعي.

أخرة خطوة: مراجعة المعلومات بشكل جيد ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

طريقة تقديم شكوى في منصة الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر حساب خدمات المستفيدين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر تويتر، أنه يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي ثم الضغط على اختبار الدفعات المالية وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة تقديم شكوى وإرفاق كل المستندات الداعمة للشكوى. وفق خدمة العملاء.

وأطلقت المملكة العربية السعودية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر فقرًا في المملكة، في إطار حرصها على الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين ضمن رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي.