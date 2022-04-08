نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تفتح أسواق الذهب في رمضان في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تفتح أسواق الذهب في رمضان في السعودية من أبرز الأسئلة التي يسألها الكثيرين بسبب أن الذهب من أهم الاستثمارات في هذه الأيام، فيعد الاستثمار في الذهب من الأصول المالية المضمونة. لذلك يسأل المتعاملون مع أسواق الذهب عن مواعيد افتتاح سوق الذهب في رمضان.

أسواق الذهب في السعودية

تعد أسواق الذهب السعودية من الأسواق الرائجة وبالذات في مواسم الحج والعمرة وتمتلك المملكة عدد من الشركات والمتاجر العالمية في مجال تصنيع وتجارة الذهب ويقصدها الناس من جميع أنحاء العالم للحصول على المشغولات الذهبية أو شراء السبائك الذهبية بغرض الاستثمار فيها. وتقدم المتاجر كل الجيد والجديد بالأذواق العربية والعالمية. وتمتلك المملكة عدد من أسواق الذهب المنتشرة في كل أنحاء المملكة وهي على النحو الآتي:

في جدة سوق الكندرة وسوق اليمامة سوق الذهب بالصفا وسوق بني مالك

منطقة الهنداوية سوق للذهب.

في الرياض يوجد سوق البطحاء وسوق طيبة وسوق الثميري.

وتعد السعودية من أكبر الدول في مجال تجارة الذهب على الإطلاق وتمتلك المملكة العديد من الثروات الطبيعية مثل الذهب وتصديرها للخارج وتمتلك أكبر خمسة مناجم بالعالم وهي :

منجم الدويحي في محافظة الخرمة، ويوفر المنجم نصف إنتاج المملكة من الذهب.

منجم الصخيبرات ويوفر حوالي 600 ألف طم ذهب سنويًا.

منجم مهد الذهب ويوفر حوالي 185 ألف طن ذهب خام سنويًا.

منجم الآمار للذهب يوفر نحو 200 ألف طن ذهب سنويًا.

منجم بلغة يوفر نحو 43.299 ألف طن ذهب سنويًا.

متى تفتح أسواق الذهب في رمضان في السعودية

يبدأ الدوام في معظم متاجر الذهب في المملكة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت المملكة ولكن يختلف الدوام من مكان لأخر فكل متجر هو من يحدد مواعيد الفتح والإغلاق. كما تختلف مواعيد الإغلاق على حسب حركة البيع والشراء في مختلف أماكن المملكة. ولكن في معظم الأسواق ينتهي الدوام في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

أسماء تجار الذهب في المملكة

تضم المملكة نخبة من كبار مصنعي المجوهرات والذهب بالعالم ومن أبرزهم: