نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استبدال جوالك القديم بجوال Samsung Galaxy S22 Ultra من جرير| خصومات تصل إلى 3599 ريالًا في المقال التالي
أعلنت شركة جرير في المملكة العربية السعودية عن أحدث عروضها الخاصة بالهواتف، إذ يُمكن لأي مواطن أو مقيم استبدال أي هاتف ذكي بجوال Samsung Galaxy S22 Ultra بخصومات تبدأ من 700 ريال سعودي وتصل إلى 3599 ريالًا سعوديًّا، وهي فرصة للراغبين في تحديث أجهزتهم الجوّالة من شركة سامسونج الكورية.
كيفية استبدال أي هاتف ذكي بجوال Samsung Galaxy S22 Ultra من جرير
ويُمكن استبدال أي هاتف ذكي بجوال Samsung Galaxy S22 Ultra من جرير، بخصومات تصل إلى 3599 ريالًا سعوديَّا أو حسب نوع وحالة الجهاز القديم، وذلك من خلال الآتي:
- الذهاب إلى أقرب فرع لمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية.
- إبراز الهاتف القديم لموظف الفرع، الذي يفحظ الجهاز ويقيمه قبل عملية الاستبدال.
- الحصول على هاتف سامسونج إس 22 إلترا بعد التقييم وخصم المبلغ المخصص للهاتف القديم.
جدول الهواتف القديمة المسموح لها الدخول في العرض
ونشرت مكتبة جرير في السعودية، جدولا بالهواتف القديمة المسموح لها الدخول في عرض الاسبتدال بهاتف سامسونج إس 22 إلترا، بخصومات تبدأ من 700 ريال سعودي وهي للهواتف القديمة التي تحصل على تقييم (ب)، وتصل الخصومات إلى 3599 ريالا سعوديا لهاتف آيفون 12 برو ماكس، ويُمكن الإطلاع على الجدول من خلال رابط موقع جرير الرسمي.
شروط عرض استبدال الهاتف القديم بسامسونج إس 22 إلترا من مكتبة جرير
ووضَعَت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، عددًا من الضوابط والشُّروط أمام الراغبين في الاستفادة من عرض استبدال الهاتف القديم بسامسونج إس 22 إلترا، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الهاتف القديم بحالة جيدة، وخالٍ من الخُدُوش والكسور، حتى لا يصنف “درجة ب” ويكون الخصم الخاص به 700 ريال سعودي فقط، وبمجرد الانتهاء من الفحص يُمكن للعميل إنهاء إجراءات الاستبدال والحصول على هاتف سامسونج جالكسي S22 إلترا بسعر مُخفض.
- العرض متاح فقط للهواتف الذكية، ومن حق العميل استبدال هاتف ذكي واحد طوال فترة العرض، ولا يشترط أن تكون الهواتف القديمة تمَّ شراؤُها من مكتبة جرير.
- لا يحق للعميل استرجاع الجهاز القديم بعد عملية الاستبدال، ولا يُمكن استرداد قيمة الهاتف الذّكي المستبدل نقدًا.
- كما لا يُمكن إرجاع أو استبدال هاتف سامسونج جالكسي S22 إلترا الجديد حتى لو كان في حالة جديدة، وفي حالة وجود عيب مصنعي فيه تُطبّق سياسة الاسترجاع المتبّعة لدى جرير.
- تقييم الهاتف القديم مسؤولية مكتبة جرير ولها الحق في رفض أي هاتف ذكي لا تنطبق عليه الشروط.
- لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أخرى، كما أن عرض الاستبدال يشمل جميع موديلات سامسونج جالكسي S22 إلترا ويسري ابتداءً من 18 مارس حتى 17 أبريل 2022.
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