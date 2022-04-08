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عمر شويل - جدة متى تنزل المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي في السعودية 2022 ، متى تكون المكرمة الملكية للضمان 1443 – 2022 وماهي شروط التسجيل لمنحة مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، والتكريم الملكي مبلغ من الأموال المدفوعة للأسر بمناسبة شهر رمضان المبارك ، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المشرف في شهر رمضان وقيمة المبلغ وطريقة الاستعلام عن منحة.

المكرمة الملكية

المكرمة الملكية هي مساعدة للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، وهي من وسائل الدعم المميزة التي تقدمها الحكومة السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك لمساعدتهم على أعباء وضغوطات الحياة الاقتصادية ، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة. أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، عن صرف دعم رمضان المعروف بالمكرمة الملكية.

متى تنزل المكرمة الملكية

لن يتم الإعلان عن موعد المكرمة الملكية المقدمة من التأمينات الاجتماعية في رمضان 1443 في المملكة العربية السعودية ، لكن بعض المصادر أفادت بأنه سيتم صرفها في منتصف شهر رمضان في الأسبوع الثاني. سيتم تأكيد الموعد رسميًا على موقع الوزارة

شروط الحصول علي المكرمة الملكية



هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بشأن شروط إيداع الجائزة الملكية في رمضان. ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل دخل الفرد عن 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون للفرد سجلات عقارية أو تجارية.

أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة ، وعلى المستفيد أن يسبق تاريخ الصرف في المملكة بنحو 3 أشهر.

لن يحصل المستفيد على المنحة في حالة خرق الشروط المذكورة أعلاه.

ما هي قيمة المكرمة الملكية

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أسعار صرف الجائزة الملكية للأفراد المستفيدين من الضمان ، وهي حسب عدد أفراد الأسرة ، وفيما يلي القيمة التقريبية للجائزة حسب السنوات السابقة:

يحصل الأسرة المكونة من شخص واحد على 1000 ريال سعودي.

أي عائلة مكونة من شخصين تحصل على 1500 ريال سعودي.

صرف 2000 ريال للأسر المكونة من 3 أفراد.

من هم الفئات المستحقة للمكرمة الملكية



المستفيدون من الجائزة الملكية هم المواطنون المستفيدون من الضمان الاجتماعي ، وفيما يلي أهم الفئات المستفيدة من الجائزة الملكية: