موعد نزول مكافأة الطلاب شهر رمضان 1443 وشروط الحصول على مكافأة طلاب المدارس والتي ينتظرها الكثير من الطلاب المستحقين للمكافأة الطلابية نظراً لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة وخصوصاً مع ارتفاع الأسعار بسبب الازمات العالمية التي تضرب كافة دول العالم وأيضا مع دخول شهر رمضان المبارك الذى يتطلب الكثير من المصروفات ويتبعه عيد الفطر المبارك لذا توفر وزارة التعليم الدعم الطلابي الشهري فى صورة مكافأة للطلاب وفق شروط خاصة يجب استيفائها من اجل الحصول على مكافأة الطلاب لشهر رمضان 1443.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب

اول يجب ان يكون الطالب احد الطلاب المتفوقين علمياً او المتفاعلين فى الدراسة.

كذلك يجب ان يكون من أصل ومنشأ سعودي الجنسية.

جدير بالذكر ان المكافئة الطلابية تكون مالية بشكل شهري وهدها دعم وتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي.

ثم يحب الالتزام الكامل بالحضور يومياً الى المدرسة.

وكذلك يجب تجاوز المعدل التراكمي عن 2 ويصل الى 5 درجات من اجمال النجاح.

أيضا طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب تتم بشكل الكتروني عبر نظام نور التعليمي.

كذلك يتم صرف المكافأة للطلاب الذين تعرضوا لحادث.

قيمة مكافأة طلاب المدراس تبلغ 250 ريال للمرحلة الابتدائية و 500 ريال للمرحلة المتوسطة و 600 ريال للمرحلة الثانوية.

أسباب الغاء مكافأة الطلاب المدرسية

لا يتم صرف مكافأتين للطلاب.

كذلك يخصم نصف المكافأة فى حالة عجم نجاح الطالب ورسب فى السنة الدراسية.

ثم يتم إيقاف المكافأة بعد تخرج الطالب.

أيضا يتم إيقاف المكافأة فى حالة تخلف الطالب عن الحضور الى المدرسة بشكل منتظم.

الاستعلام عن مكافأة الطلاب فى موقع نور التعليمي

أولا يجب الدخول على رابط نظام نور مكافآت الطلاب.

وبعد ذلك ادخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب.

ثم ينتقل بك الموقع الى تبويب جديد.

وأيضا بعد فتح التبويب يتم الضغط على خيار الاستعلام.

وسيظهر لك صفحة جديدة تحتوى على كافة بيانات الطالب بها سيكون قيمة المكافأة المالية الخاصة بك.

موعد نزول مكافأة الطلاب شهر رمضان 1443

اكدت وزارة التعليم انه لا صحة للمعلومات والإشاعات التي صدرت حول تقديم موعد صرف مكافأة الطلاب فى رمضان ولكن سيتم صرف مكافأة طلاب المدارس فى موعدها المحدد شهرياً والذى سيكون فى يوم السبع والعشرين من ابريل 2022 وفق الشروط السابق ذكرها لاستحقاق الحصول على دعم مكافأة الطلاب 1443.