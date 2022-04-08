نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع “التجنيد الموحد” شروط التسجيل بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة ويبدأ فتح رابط تقديم وزارة الدفاع للرجال والنساء، على رتب “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب” من حملة الشهادات الثانوية العامة الثانوية التجارية الثانوية الصناعية والدبلوم والبكالوريوس، وفق الشروط المحددة للقبول والتي أعلنتها الإدارة العامة للقبول بوزارة الدفاع السعودية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع، المنوط بها أستقبال طلبات التسجيل للوظائف والشروط العامة للتسجيل سواء للرجال أو النساء، وكذالك موعد فتح وغلق التسجيل للالتحاق بالعمل في وزارة الدفاع.

تقديم وزارة الدفاع 1443 التجنيد الموحد