سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

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سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا البرنامج للعميل سيولة نقدية كبيرة تتيح له شراء سيارة الأحلام من خلال شروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين ، حيث تقدم الشركة هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر شركة التيسير للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء .

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شركة التيسير للسيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

توفر الشركة لجميع العملاء خيارات متنوعة للسداد يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ القرض على دفعات ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.

أتاحت شركة التيسير للتمويل لجميع العملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل. المتطلبات الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يجب تقديم رخصة قيادة سعودية سارية المفعول وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية طالب التمويل غير السعودي.

لاستكمال إجراءات طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

إرفاق طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بالعنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يلزم تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية. عمر شويل - جدة سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر - ثقفني

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