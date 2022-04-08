نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط موبايلي لتقسيط الايفون وأحدث الباقات المؤهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط موبايلي لتقسيط الايفون تعتبر هي نفس الشروط التي قامت الشركة بوضعها لكافة الجوالات الأخرى باستثناء نوع الباقة التي تتيح تقسيط ايفون 13 أو التي توفر فرصة تقسيط جوال سامسونج من موبايلي، لذا لا بد من معرفة كافة الشروط والأحكام، ومعرفة كيف اقسط جوال من موبايلي وما هي الشروط الجديدة أيضًا بعد الإعلان عن خطة تقسيط موبايلي في المملكة العربية السعودية، لذا سنوضح أبرز شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 وهل متوفر تقسيط جوالات بدون فوائد.

شروط موبايلي لتقسيط الايفون

نافست العديد من الشركات ومنافذ بيع الجوالات في تقديم خدمات عديدة إلى المواطنين ومن بينها تقديم خدمات تقسيط الجوالات الحديثة الذكية، ومن بين تلك المنافذ شركة موبايلي، فعلى الرغم من تخصصها في تقديم حلول الاتصالات والإنترنت، إلا أنها نافست أيضًا على تقديم عروض موبايلي لتقسيط الجوالات الذكية.

ولكنها قامت بإطلاق شروط موبايلي لتقسيط الايفون أو الجوالات الأخرى، وهذا من أجل ضمان قدرة العميل على السداد، وتنحصر الشروط في التالي:

ينبغي امتلاك شريحة بالفعل لدى شركة موبايلي ويتم تسجيلها باسم العميل.

الاشتراك في أحد باقات شركة موبايلي التي تسمح بتقسيط الجوالات ومنها تقسيط موبايلي ايفون الجديد.

السجل الائتماني يشترط أن يكون خال تمامًا من كافة المخالفات والتعثرات.

الالتزام بالسداد الشهري إلى الشركة في حال الاتفاق على بنود التعاقد والاتفاق على سداد الدفعات شهريًا.

العملاء أصحاب باقات مفوتر يستطيعون تقسيط الجوالات الذكية ومنها تقسيط الايفون.

قواعد تقسيط ايفون 13 برو ماكس

وهناك العديد من القواعد المخصصة فقط لتقسيط جوالات شركة آبل العالمية وقد أعلنت عنها الشركة من خلال حسابها الرسمي، وتلك القواعد متمثلة في الباقات المؤهلة للاشتراك في التقسيط وقيمة الدفعات الشهرية، وغيرها من المعلومات.

فيمكن تقسيط ايفون 13 برو ماكس لعملاء باقات مفوتر من خلال الشركة، ولكن لا بد من أن يكون أحد عملاء باقات مفوتر 300 أو 400 فقط.

الباقات المؤهلة للحصول على تقسيط ايفون 13 برو

وهناك مجموعة من الباقات التي تأهلت إلى الحصول على ايفون 13 برو فقط، ولكن الباقة تختلف بحسب السعة التخزينية، فأكبر سعة متوفرة فقط لعملاء باقات 300 و400 بينما الأقل متوفرة لعملاء 200 مفوتر أيضًا.