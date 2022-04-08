كيفية التسجيل فى الهيئة العامة للعقار 1443وطرق تسجيل المعلن العقاري

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كيفية تسجيل العقارات والمساكن قانونياً فى الهيئة العامة للعقار 1443 فى رابط التسجيل بالهيئة العامة للعقار وخطوات تسجيل العقار الكترونيا حيث تعد تلك الخطوة هامه جداً من اجل إضافة الطابع القانوني لتسجيل العقار فى الوثائق الرسمية بالمملكة من قبل الهيئة العامة للعقار ويمكن اصدار التراخيص العقارية المختلفة وإصدار التفويض للمنشآت والمنصات الالكترونية العقارية وكذلك تخدم الأشخاص المزاولين للأعمال العقارية وتعمل على تلقى الاستفسارات وشكاوي القطاع العقاري. خطوات التسجيل فى الهيئة العامة للعقار الدخول الى رابط موقع الهيئة العامة للعقار الالكتروني.

ثم النقر على خيار تبويب عقاري.

كذلك يجب التسجيل عن طريق الدخول ببيانات المواطن فى النفاذ الوطني الموحد.

وبعد ذلك الضغط على دخول وكتابة اسم المستخدم فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن فى ابشر.

وبعدها الضغط على خيار دخول.

وستصلك رسالة نصية لتأكيد بيانات الدخول عن طريق الجوال.

أيضا يجب الموافقة على الشروط والاحكام.

والانتقال الى موقع الهيئة العامة للعقار.

واستكمال ادخال البيانات التالية ” الاسم الأول – اسم العائلة – العنوان الوطني – رقم الجوال – الرمز البريدي – الرمز الإضافي – المدينة – اسم الشارع”.

ثم تصلك رسالة على الجوال تحتوى على كلمة المرور المؤقتة فى موقع الهيئة العامة للعقار ويجب إدخالها فى المكان المخصص للانتهاء من التسجيل فى الهيئة العامة للعقار. كيفية تسجيل معلن عقاري فى الهيئة العامة للعقارات الدخول الى رابط تسجيل معلن عقاري.

ثم ادخال بيانات حساب المعلن فى النفاذ الوطني الموحد.

وبعد ذلك الدخول الى صفحة تسجيل بيانات المعلن العقاري.

أيضا يجب كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

وتحديد تبويب خدمة تسجيل معلن عقاري.

ثم اختيار نوع المعلن اذا كان فرد او شركة.

وبعد ذلك الاطلاع على شروط الإعلانات العقارية والموافقة عليها.

وأيضا ستصلك رسالة تؤكد التسجيل بالرقم العقاري المعلن. طرق التواصل مع الهيئة العامة للعقار عنوان الهية العامة للعقار طريق العليا حي الياسمين 13325 ومواعيد العمل الرسمية من لاحد الى الخميس أسبوعيا من الساعة الثامنة وحتى الساعة الرابعة عصراً.

رقم هاتف هيئة العقار 8003030099.

موقع الهيئة العامة للعقار الالكتروني rega.gov.sa وحساب الهيئة على تويتر. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى الهيئة العامة للعقار 1443وطرق تسجيل المعلن العقاري - ثقفني

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