نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حافز في السعودية 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في حافز في السعودية 1443 – 2022 ، تعرف على شروط التسجيل في حافز 1443 بالرابط المباشر الجديد للحصول على فرصة عمل. يعد برنامج “حافز” من المبادرات الوطنية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة الباحثين عن عمل من خلال تحفيزهم على البحث عن عمل يناسبهم ، ويمثل حافزًا الخطوة الأولى لمبادئ التنظيم والحوافز التي وضعها الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – عام 2011.

حافز

يتضمن البرنامج صرف دعم مادي للمستفيدين منه بمبلغ ألفي ريال لمدة 12 شهرا متواصلا

لتحفيز الناس على الجدية في بحثهم عن العمل والاستمرار حتى يجدون عملاً جادًا ومستدامًا .

و ألا تكون بمثابة دخل شهري ثابت يكفيهم من العمل.

لا يقتصر البرنامج على المساعدات المالية فقط ، بل يشمل العديد من عناصر التدريب والتأهيل الفعال لتدريب الأفراد وإكسابهم المهارات وخبرات العمل التي يحتاجها سوق العمل السعودي خلال هذه الفترة ، مما يلبي احتياجاته للقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج. لصالح الاقتصاد الوطني السعودي كله أفرادا ومؤسسات.

ينقسم برنامج الحوافز إلى:

الدافع للبحث عن وظيفة.

صعوبة الحصول على عمل.

في السطور التالية نقدم لكم أهم شروط استحقاق الحافز للتسجيل فيها من موقع ثقفني.

شروط التسجيل في حافز

لكي تتمكن من التسجيل في مبادرة حافز الوطنية ، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن عشرين سنة ولا يزيد عن ستين سنة.

يجب أن تكون إقامته في المملكة العربية السعودية دائمة (لا تقل عن 10 أشهر خلال السنة التي تسبق تقديم الطلب).

أن يكون المتقدم قادرًا على القيام بالعمل.

ألا يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

يجب ألا يكون المتقدم من المستفيدين من إعانة البحث عن عمل أو أحد المستحقين لها وقت تقديم الطلب.

أن لا يستحق صاحب المعاش التقاعدي.

يجب أن لا يكون مستفيداً من أي علاوات مالية أو تعويض التعطل.

ألا يكون لمقدم الطلب نشاط تجاري خاص به.

أن لا يكون لمقدم الطلب دخل مادي يساوي أو يزيد عن الإعانة المالية المستحقة.

ألا يكون المتقدم قد أتم مدة صرف المساعدة المالية للبحث عن عمل إذا لم يتم إيقافها بعد تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.

يجب ألا يكون المتقدم طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

أن تكون الفترات التالية قد انقضت قبل التقدم بطلب للحصول على حافز:

إذا كان المتقدم قد عمل سابقًا في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة ، فيجب أن يكون قد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ ترك العمل وانتهاء علاقة العمل معه.

انقضاء ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي حصل فيه المتقدم على شهادة إتمام الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا أو المدرسة الثانوية أو ما يعادلها.

إذا كان المتقدم لا يحق له الحصول على مكافأة من الدولة عن فترة دراسته أو تدريبه ، فيجب أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل من تاريخ ترك الدراسة أو العمل.

اذا كان المتقدم يستحق الحصول على مكافأة من الدولة للدراسة أو التدريب ، فيجب أن يكون قد مضى عام على تاريخ ترك الدراسة أو التدريب.

حالات الاستبعاد من حافز

حدد برنامج حافز مجموعة من الحالات المستبعدة من الاستفادة من البرنامج وهي: