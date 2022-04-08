نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف المكرمة الملكية في الاسبوع الثاني من رمضان متى يتم نزول مكرمة الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد صرف المكرمة الملكية في الاسبوع الثاني من رمضان حيث في ذلك الوقت يتم البحث الكثير وأيضا ينتظرون مواطنو المملكة العربية السعودية أن يتعرفوا على موعد الصرف للمكرمة الملكية التي تقدم من صاحب السمو الرفيع الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لأن ذلك المكرمة تعتبر دعم مالي إضافي في شهر رمضان لأصحاب الدخول القليلة، فيتم إعانتهم بها ليقوموا بشراء الاحتياجات المطلوبة لهم من مستلزمات أساسية وغيرها خلال الشهر المبارك لذلك يتم صرف المكرمة الملكية ليتم إدخال الفرحة والسرور لذلك الأسر الأكثر احتياجا لذلك سوف يتم التعرف على موعد صرفها فتابعوا معنا.

موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

كما ذكرنا وتعرفنا أن المكرمة الملكية بمثابة إعانة ودعم مالي لمن يستحقها ويتم صرفها تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، وهي مبلغ يضاف لراتب الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا وهي الفئات التي يتم استهدافها لتقديم ذلك المنحة لهم، وقد تم الإشارة أنه من المتوقع أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي يوم 13 أبريل 2022 بأواخر الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ولذلك يكون من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان بعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور فيكون بالنصف الثاني من شهر رمضان.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

يتم الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية بأن يقوم المستعلم بالدخول على الموقع الرسم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمك للمستعلم أيضا أن يتواصل برقم الهاتف التي قامت بتوفيره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرد على جميع الاستفسارات التي تتعلف بوعد صرف المكرمة الملكية وهو (19911) وذلك تسهيلا على المواطنين ليتعرفوا ما يريدونه بشكل سريع.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

لابد من توافر بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المتقدمين لطلب منحة المكرمة الملكية بشهر رمضان 1443 وهم الأشخاص التي تنطبق عليهم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وعند تتوافر ذلك الشروط فهم يستفيدوا بمعاش الضمان ومنحة المكرمة الملكية وهي كالتالي: