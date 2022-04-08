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عمر شويل - جدة تطبيق زكاتي للضمان hrsd.gov.sa والذي يتم من خلاله تنزيل زكاة الدخل والتي يقوم أغلب أصحاب النصاب في أموال الزكاة بإيداعها في شهر رمضان الكريم، وتتيح المملكة العديد من الوسائل الإلكترونية والرقمية والعديد من المنصات التي يتم من خلالها توزيع أموال الزكاة على المحتاجين، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل ضمن منظومة توصيل أموال زكاة الدخل للمستفيدين، ويبحث المواطنين في شهر رمضان عن الآلية لتوصيل الأموال بشكل إلكتروني.

تطبيق زكاتي للضمان hrsd.gov.sa حاسبة زكاة الدخل في رمضان وألية وصول الزكاة للوزارة

يقوم اغلب أصحاب النصاب في أموالهم بالبحث عن سبل إيداع أموال الزكاة فيها، ويتم انتخاب شهر رمضان الكريم بما فيه من توزيع الأموال على غير القادرين، ويتم توزيع الأموال بالطرق الرسمية المعتمدة لدى المملكة، من خلال تطبيق زكاتي ومنصة إحسان الخيرية وأيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق الحملة القومية الثانية لتوصيل الدعم ومساعدة المحتاجين بما يستدعي الجميع المشاركة في رفع العناء عن المحتاجين، وتتيح المملكة العديد من المنصات لتقديم المساعدات الاجتماعية بينما يقوم خادم الحرمين الشريفين بتقديم المكرمة الملكية.

التوصيل الإلكتروني لأموال الزكاة

كانت المملكة طوال السنوات الماضية تتيح توصيل أموال الزكاة من خلال الحوالات البنكية والإيداع في أماكن التبرع بالأموال أو بالشيكات، بينما تم في السنوات الأخيرة في الثورة التكنولوجية الرقمية في رؤية 2030 والذي أصبح فيها التعامل بشكل رقمي في جميع المؤسسات، وتم إتاحة التطبيقات على الهاتف النقال والتحويلات المالية عبر الهاتف للتيسير على المتبرعين ومودعي أموال الزكاة، كما يتم التسجيل كمحتاج إلكترونيا أيضا.

حاسبة زكاة الدخل

تحسب الزكاة على الدخل إذا حال عليه الحول أو العام.

يتم احتساب نسبة الزكاة ب 0.025% من الأموال المدخرة (ربع العشر).

يقوم المواطن باحتساب الدخل من خلال ضرب المبلغ الذي يجب للزكاة بالنسبة المحددة للزكاة، فإن كان لديه 100000 ريال سعودي يكون الحساب 100000× 0.025= 2500، فهو قيمة الزكاة المفروضة على المائة ألف ريالاً سعودياً، أي 2500 ريال والمبلغ المتبقي يكون 97,500 ريال.

كيفية توصيل أموال الزكاة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تطبيق زكاتي)

أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن الطريقة التي يتم من خلالها توصيل أموال الزكاة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تكون مصدر هام لتوزيع أموال الزكاة على المحتاجين، وذلك عبر تطبيق يتم تنزيله من أبل بااي على الهاتف النقال.