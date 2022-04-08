شروط زين للجوالات بالتقسيط وطريقة الاشتراك الجديدة

شروط زين للجوالات بالتقسيط كثر السؤال عنها بسبب حاجة العملاء إلى الاشتراك في عروض زين مفوتر مع جوال الجديدة وذلك للحصول على أنواع مختلفة من الجوالات، بحيث تكون مناسبة للاحتياجات الأساسية، فهناك من يستخدم الجوال في العمل، بينما هناك فئة تحتاج الجوالات للحصول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعلنت شركة زين عن تقديم عروض زين جوالات تقسيط 2022 وهي يدخل في ضوئها عدد كبير من الجوالات مثل تقسيط جوالات زين آيفون 13 الجديد بكافة أنواعه، وسوف نقدم لكم خطط تقسيط ايفون 13 برو من الشركة والشروط بعد أن وفرنا هل يوجد تقسيط جوالات في زين أم لا.

شروط زين للجوالات بالتقسيط

من أجل عملاء باقات شباب قامت شركة زين بالإعلان عن خدمة تقسيط الجوالات الذكية للمنافسة مع الشركات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة إلى العملاء من أجل استقطاب المزيد وتكوين قاعدة كبيرة داخل المملكة، فأما عن شروط زين للجوالات بالتقسيط فهي كما يلي:

عدم وجود مديونيات على العملاء وخصوصًا لدى شركة زين، أي يتعين سداد جميع الفواتير السابقة.

عدم تعرض العملاء لأي تعثرات في سداد الفواتير من قبل، مما يترتب عليه وقوع غرامات ومسائلة.

ألا يكون قد تم إدراج اسم العميل في سمة وأن يكون السجل الائتماني نظيف.

أن يمتلك العميل شريحة من أجل التواصل.

وقد ذكرت الشركة أن العميل يمكنه الحصول فقط على جوال واحد بحسب الباقة التي قام بالاشتراك فيها.

طريقة الاشتراك في عروض تقسيط زين

وهناك مجموعة من الخطوات التي أعلنت عنها الشركة من أجل تقسيط الجوالات داخل باقات شباب المفوترة، وتكمن خطوات الاشتراط في تقسيط الجوالات الذكية من زين في التالي:

ينبغي أن تكون قيمة الهاتف أكبر من ألف ريال سعودي.

أن يحصل العميل على بطاقة ائتمانية صادرة من أحد البنوك.

التواصل مع البنك الذي تتعامل معه في المملكة العربية السعودية من أجل تحويل المعاملة والبدء في الإجراءات.

عروض تقسيط زين والبنوك السعودية

وهناك الكثير من البنوك التي تشارك في عروض التقسيط، من بينها بنك الرياض السعودي، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن الشروط والأحكام عبر التواصل من خلال رقم 920002470 أو من خلال بنك سامبا أيضًا على رقم 8001242000.