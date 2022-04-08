كيفية سداد المخالفات المرورية عن طريق الصراف ، هذا ما يريد التعرف عليه الكثير من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية وتعد طريقه السداد الإلكتروني من خلال الإنترنت للمخالفات المرورية من اهم ما قدمت وزارة الداخلية السعودية من خدمات وذلك حتى تعمل على تسهيل إجراءات سداد الفواتير الخاصة بالمخالفات المرورية وذلك توفيرا للجهد والوقت والحد من انتشار بعض الأوبئة وانتشار العدوى بينهم وتم وضع بعض الخطوات التي تسهل طريقه سداد المخالفات المرورية عن طريق النت، وسوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية على موقع ثقفني.

كيفية سداد المخالفات المرورية عن طريق الصراف

يوجد الكثير من المواطنين ومن يقيمون في السعودية يرغبون في معرفة الطريقة التي يسددون بها المخالفات المرورية، حيث تتمثل في بعض من الخطوات، ومن هذه الخطوات الواجب اتباعها ما يلي:

يتم قيام الشخص بالذهاب الى أي صراف آلي خاص ببنك الراجحي القريب من مسكنه.

يتم إدخال الفيزا (بطاقه الصراف الآلي) في ماكينة الصراف الموجودة أمام.

تسجيل الرقم السري الخاص به.

اختيار أيقونة موافق والضغط عليها.

القيام باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية والنقر عليها.

اختيار أيقونة مدفوعات والضغط عليها.

من خلال المدفوعات يتم اختيار زر أنواع المخالفات.

من أنواع المخالفات يتم تحديد نوع المخلفات المرورية التي يبحث عنها.

سيظهر للمستعلم عدد من الخيارات عليه اختيار طريقه مناسبه له أما الاستعلام عن طريق رقم الهوية او عن طريق الإقامة وذلك حسب رغبته.

عليه إدخال الرقم الذي قام باختياره صحيحا في الخانة المخصصة له.

اختيار أيقونة موافق والنقر عليها.

في حاله عدم وجود أي مخالفات خاصه بالمركبة التي يمتلكها مستحق عليه سيتم إخباره بذلك عن طريق رسالة نصيه تصل إليه على الحساب الخاص به على الشاشة الموجودة أمامه.

من خلال الصفحة يتم اختيار أيقونة دفع والنقر عليها.

يتم دفع المبلغ المستحق عليه والضغط على تأكيد الدفع.

في حاله وجود رصيد له في الحساب الخاص به سوف يتم خصم قيمه المبلغ المستحق عليه من مخالفات المرورية من الرصيد الموجود في الحساب البنكي الخاص به.

و بعد اتباع هذه الخطوات صحيحة يكون قد تم سداد قيمه المستحقات للمخالفات المرورية المسجلة على الشخص من خلال خدمه الصراف الآلي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية أون لاين