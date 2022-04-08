نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إصدار أمر ملكي صرف راتبين في شهر رمضان 1443 وزارة الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مُنذ فترة عن مكرمة الملك سلمان تحت إشراف خادم الحرمين في السعودية، مما دفع الكثيرين للبحث عن الشروط اللازم توافرها لكي يحصلون على تلك المكرمة فهي عبارة عن دعم مالي للأسر المُستفيدة من الضمان الاجتماعي سواء الجديد أو القديم، ولكن بدأ التساؤل حول إصدار أمر ملكي بصرف راتبين في شهر رمضان وهل هذا صحيحًا أم لا فكل تلك التفاصيل سوف نتطرق إليها خلال مقالنا هذا

حقيقة إصدار أمر ملكي صرف راتبين

لم يتم إصدار امر ملكي بصرف راتبين في رمضان وما تلك الأمر إلا شائعة، ولكن بالنسبة لمكرمة رمضان المُقرره من قبل الملك سلمان لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية سواء كانوا تابعين لنظام الضمان القديم أو الجديد من المتوقع صرفها خلال الاسبوع الثاني من رمضان ولكن هذا موعد غير نهائي ، ولكن هذا الموعد سُيصادف صرف الرواتب في المملكة، ولكن مازالنا في انتظار الموعد النهائي لصرفها.

شروط الحصول على مكرمة رمضان

أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة توافر بعض الشروط في الأشخاص الراغبين في الحصول على مكرمة الملك سلمان، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية فقط فلا يستفيد منها المُقيمين.

يبنغي ألا يكون مالكًا لعقار ولابد من تواجده بشكل دائم ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تلقيه الدعم.

يلزم ألا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي ويجب أن يكون أحد مُستفيدي الضمان سواء الجديد أو القديم.

قيمة مكرمة الملك سلمان

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية حددت القيمة الخاصة بالمكرمة الملكية، وجاءت قيمتها على حسب عدد أفراد الأسرة كما يلي:

الأسر المكونة من شخص واحد فقك يُصرف له ما يُقارب 1000 ريال سعودي.

أما الأسرة المكونه من فردين يحصلون على مبلغ قدره 1500 ريال.

الاسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد يتم صرف مبلغ 2000 ريال سعودي.

الفئات المستحقة لمكرمة الملك سلمان

هناك بعض الفئات المستفيدة وهي: