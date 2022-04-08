نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سبائك الذهب من الراجحي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سبائك الذهب من الراجحي فمع ارتفاع أسعار الذهب في العالم كله أصبح استثمار الذهب أفضل أنواع الاستثمار متضاعفة القيمة مع الوقت، فالذهب لا يفقد قيمته مثل النقود أو العملات أو الأوراق المالية الأخرى، يعتبر الذهب أفضل أنواع الاستثمار للمبتدئين لذا بجانب الخدمات المصرفية العديدة التي يُقدمها مصرف الراجحي يأتي خدمات الاستثمار ومنها شرائك سبائك الذهب بداية من كيلو حتى 5 جرام .

شراء سبائك الذهب من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي ومنها الخدمة القائمة على مبدأ تطوير منتجات الخزينة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم تلك الخدمات سبائك الذهب بأوزانها المختلفة، يتم تداول تلك السبائك عبر البورصات العالمية وكذلك تتم عمليات البيع والشراء من خلال شركات تعمل بنظام الوساطة، فيقوم العميل بشراء سبائك الذهب وعندما تُصبح ملكه يقوم المصرف بتقديم عرض لشراء السبائك والدفع فوريًا، أو الدفع بعد فترة مع زيادة قيمة السبيكة.

ومن أهم ما يميز الاستثمار في الراجحي بأنه يقوم بإطالة فترة الاستثمار للسلع من شهر لثلاث شهور، مع المحافظة على مال المستثمر وتأمينه من المخاطرة ويقوم المصرف بتوثيق المنتج وكتابة عقود للاتفاق بين العميل والبنك، حتى تكون عملية الاستثمار موثقة، ولضمان حقوق العميل.

مميزات الاستثمار في سبائك الذهب

#قرار_من_ذهب

الآن يمكنك شراء الذهب الخالص عيار 24 بالتواصل مع مدير علاقتك أو الإتصال بالهاتف المصرفي 920003344 pic.twitter.com/3JMolqVZ9K — مصرف الراجحي (@alrajhibank) #قرار_من_ذهب

الآن يمكنك شراء الذهب الخالص عيار 24 بالتواصل مع مدير علاقتك أو الإتصال بالهاتف المصرفي 920003344 pic.twitter.com/3JMolqVZ9K — مصرف الراجحي (@alrajhibank) January 4, 2021

يحتفظ الذهب بقيمته حيث تتضاعف القيمة والسعر مع الوقت مما يُحقق لصاحبه الربح ويجعله يدخر أمواله ويحافظ عليها من التضخم، ويستثمر فيها دون تعرضه لمخاطر سوق المال المحتملة، يقوم العميل بشراء سبائك الذهب ويتمكن من خلال بنك الراجحي من التالي:

معتمد من اتحاد المعادن الثمينة في لندن

سهولة البيع محليًا وعالميًا

إمكانية وضع أوامر الشراء

يمكن الحفاظ على الذهب في صندوق الأمانات لدى المصرف.

الآن مع صناديق حفظ الأمانات مقتنياتك الثمينة بأيدٍ أمينة للمزيد: https://t.co/TcdbXnV0pA

أو تفضل بالإتصال على 920003344 pic.twitter.com/yqm0iUTPsL — مصرف الراجحي (@alrajhibank) الآن مع صناديق حفظ الأمانات مقتنياتك الثمينة بأيدٍ أمينة



للمزيد: https://t.co/TcdbXnV0pA

أو تفضل بالإتصال على 920003344 pic.twitter.com/yqm0iUTPsL — مصرف الراجحي (@alrajhibank) October 18, 2020

شروط شراء الذهب من الراجحي

لشراء سبائك الذهب بكافة أحجامها التواصل مع خدمة العملاء في الراجحي عبر رقم هاتف 920003344 ويرتبط سعر الذهب بالسعر العالمي وشروط الشراء كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي بإمكانك فتح حساب الراجحي إلكترونيًا.

بالنسبة للمقيمين لا يقل أعمارهم عن 18 عام

الحد الأدنى لشراء سبائك الذهب هو 10 جرام

يوجد الفئات التالية ( فئة الكيلو – فئة 500 جرام – فئة 100 جرام – فئة 50 جرام – فئة 10 جرام – فئة 5 جرام )

كيفية شراء سبيكة ذهب من موقع الراجحي

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي

التوجه إلى الخزينة واختيار تجارة الذهب

ابدأ بملء البيانات الشخصية

التأكيد من وجود حساب مصرفي

اختيار تحويل الراتب أو لا

اختيار مكان العمل

كتابة رمز التحقق

ثم النقر على إرسال الطلب.

أقوى مميزات مصرف الراجحي

يتميز بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، المنتجات الخاصة بالمصرف بعيدة تمامًا عن أي تصرف خارجي في إطار المالية بالتالي هي حلال، لا يعتمد في معاملاته المالية على الربا. من وقت لأخر يقدم مكافآت للعملاء ونقاط إضافية، خدمات عملاء ممتازة ، ويعتمد المصرف على مبدأ المناصفة بمواجهة الخطر أي إذا وجد المصرف أي مخاطر سوف يحمله كل من المصرف والفرد بالتالي يبتعد عن تحميل أحد الطرفين المخاطر وحده.

مزايا الاستثمار في الذهب

يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار لأنه يحافظ على الأموال من التضخم. وهو من أكثر أنواع الاستثمار استقرارًا حتى وإن حدث له هبوط في بعض الأوقات. وقد أجمع كبار المستثمرين على أن الذهب وسيلة تحصين ضد المخاطر ويحقق ربحًا ماليًا طويل الآجل ويحافظ على الثروة. ولكن لابد من المستثمر الناجح من معرفة أي الأوقات المناسبة للشراء والبيع وما العوامل المتحكمة بسعر الذهب. فكلما زادت قوة الدولار ضعف سعر الذهب وهذا أنسب أوقات الشراء والعكس بالنسبة لعمليات البيع.

أفضل الأوقات لشراء الذهب

من أفضل الأوقات لشراء السبائك الذهبية هو أوقات انخفاض الطلب عليها. ويحدث الانخفاض كنتيجة لنقص لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، لأن ذلك يتناسب طرديًا معه، فيلجأ المستثمرين للاحتفاظ بأصولهم المالية في هيئة سبائك ذهبية وقت قلة الطلب عليه، وخاصة أن عندما تكون حركة سوق المال أكثر عنفًا فيحدث مخاطرة عالية في أسواق الأسهم فيتجه المستثمرون حينها لأسواق الذهب للاستثمار فيها.