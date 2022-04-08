نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحويل من بنك الراجحي وطريقة التحويل والرسوم المطلوبة في المقال التالي
التحويل من بنك الراجحي
وتخضع عملية تحويل الأموال في كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية مثل البنك الأهلي التجاري الدولي وبنك ومصر إلى مراقبة مستمرة من خلال البنك المركزي السعودي وذلك لتجنب أي شبه في خدمة التحويل، كما يمكن تنفيذ الخدمة عبر خدمة التحويل عبر نظام سريع وتكون طريقة التحويل إلكترونياً من بين الخدمات السهلة التي تقدمها الكثير من البنوك في السعودية كما تكون جميع رسوم التحويل الدولي ليست كبيرة، وبذلك تكون خدمة تحويل الأموال من بنك الراجحي من الخدمات الهامة التي يقدمها البنك وتلاقي استحسان الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة، ويأتي هذا القبول الكبير بسبب أيضا انتشار فروع البنك في جميع أنحاء المملكة وهذا يسهل علي العميل أنجاز كافة معاملاته المصرفية سواء كانت التحويلات أو فتح حساب أو إيداع أو سحب تتم بشكل سريع وامن وأيضا مريحة.
ما هي الشروط الخاصة بتحويل الأموال من الراجحي
- وعلى العميل الذي يود إجراء حوالة مصرفية دولية أن يكون مالكًا لأحد الحسابات المصرفية التابعة إلى بنك الراجحي.
- يجب تقديم البطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل أو وثيقة الإقامة، على أن تكون غير منتهية الصلاحية.
- يجب أن تتطابق الإمضاء الخاصة بالعميل مع خط الشخص المرسل للحوالة المصرفية.
- ينبغي على العميل المستفيد استلام الحوالة المصرفية بنفس العملة النقدية التي تم إرسال الحوالة بها، وفي حالة اختلاف العملة فيتم احتساب قيمة الدفع الفوري للرسوم المقررة على حسب سعر الصرف اليومي.
- يجب على العميل الانتظار لمدة تتراوح بين 48 ساعة وحتى 72 ساعة على أقصى تقدير؛ حتى يستقبل العميل المستفيد الحوالة المصرفية الدولية.
- أقصى حد بتحويل الأموال المصرفي الدولي يعادل 20 ألف ريال سعودي على مدار اليوم الواحد.
كيفية التحويل الإلكتروني من تطبيق الراجحي
كما قام البنك بتحديد كافة خطوات التحويل بطريقة صحيحة حتي يستطيع العميل بأجراء عملية transfer بنجاح بدون أي عقبات تذكر، ولكن يجب عليه استخدام الخطوات التالية بشكل صحيح:
- انتظر بضع دقائق لحين انتهاء التحميل، ومن ثم قُم بتثبيت التطبيق على هاتفك الذكي.
- القيام بتسجيل الدخول إلى خدمة المباشر للأفراد، ثم انتظر بضع دقائق لتتلقى رسالة نصية تتضمن رمز التأكيد.
- اضغط على الأمر “التحويل”، ومن الصفحة الظاهرة أمامك اضغط على الأمر “إضافة مستفيد جديد”.
- اختر اسم البنك المصرفي الذي تود إجراء التحويل إليه.
- بينما يجب كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطرف المستفيد من تلك الحوالة المصرفية.
- يقوم العميل بعملية مراجعة البيانات المكتوبة للتأكد من مدى صحتها.
- قُم بإدخال رقم الايبان، وعند الانتهاء اضغط على الأمر “حفظ”.
- يتم العودة إلى القائمة الرئيسية مرة أخرى، وفي تلك الخطوة اختر “التحويل إلى المستفيد”.
- اختر العميل الذي تود إجراء عملية الحوالة الدولية إليه، ثم اضغط على كلمة “التالي”.
- عقب الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة، قُم بالضغط على الأمر “تأكيد”.
رسوم التحويلات في الراجحي
ويعتبر مصرف الراجحي رائد قطاع تحويل الأموال في المملكة هذا فضلا عن منافس قوي في مجال تحويل الأموال في المملكة العربية وهي شركة عالمية متخصصة في تحويل الأموال من ويسترن يونيون ويوجد لديها فروع كثيرة حول العالم، ولكن الراجحي لديه ميزة قوية تفضله عن إي بنك أو شركة اخري وهي التحويل الفورى للأموال بين البنوك الداخلية، وتكون رسوم التحويل من الراجحي كما يلي:
رسوم التحويل من الراجحي للأهلي
أما عن رسوم التحويل من مصرف الراجحي إلى البنك الأهلي أو إلى أي بنك آخر فقد كانت تبلغ 7 ريالات إذا تمت عملية التحويل من خلال مباشر الراجحي أو تطبيق الراجحي أو الصراف الآلي، و 25 ريال إذا تمت العملية من خلال فرع البنك، ولكن في أبريل 2020 أعلن مصرف الراجحي عن إلغاءه كافة رسوم التحويل على جميع الحوالات المالية المحلية والدولية التي تتم من خلال قنواته الرقمية والإلكترونية، وقد جاء هذا القرار من أجل تحفيز العملاء على التحويل باستخدام التقنية وعدم التوجه إلى فروع البنك كخطوة هامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد انتشار فيروس كورونا.
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