التحويل من بنك الراجحي وطريقة التحويل والرسوم المطلوبة

وتخضع عملية تحويل الأموال في كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية مثل البنك الأهلي التجاري الدولي وبنك ومصر إلى مراقبة مستمرة من خلال البنك المركزي السعودي وذلك لتجنب أي شبه في خدمة التحويل، كما يمكن تنفيذ الخدمة عبر خدمة التحويل عبر نظام سريع وتكون طريقة التحويل إلكترونياً من بين الخدمات السهلة التي تقدمها الكثير من البنوك في السعودية كما تكون جميع رسوم التحويل الدولي ليست كبيرة، وبذلك تكون خدمة تحويل الأموال من بنك الراجحي من الخدمات الهامة التي يقدمها البنك وتلاقي استحسان الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة، ويأتي هذا القبول الكبير بسبب أيضا انتشار فروع البنك في جميع أنحاء المملكة وهذا يسهل علي العميل أنجاز كافة معاملاته المصرفية سواء كانت التحويلات أو فتح حساب أو إيداع أو سحب تتم بشكل سريع وامن وأيضا مريحة.

يتم التحويل في البداية بعدة أشكال مثل التحويلات الإلكترونية وذلك يتم من خلال تطبيق الهاتف أو عبر موقع البنك الإلكتروني وتكون الرسوم للتحويل سواء كانت المحلية منها أو الدولية بسيطة وتعتمد رسوم إرسال الأموال علي حجم المبلغ وهذا ما سوف نذكره في السطور التالية، كما يقدم المصرف خدمة استخراج بطاقة صراف الراجحي والتي لاقت استحسان الكثير من عملاء البنك، ولكن الآن سوف نوضح لكم شروط إمكانية تحويل الأموال لعملاء bank الراجحي وهي كما يلي:

رسوم التحويلات في الراجحي

ويعتبر مصرف الراجحي رائد قطاع تحويل الأموال في المملكة هذا فضلا عن منافس قوي في مجال تحويل الأموال في المملكة العربية وهي شركة عالمية متخصصة في تحويل الأموال من ويسترن يونيون ويوجد لديها فروع كثيرة حول العالم، ولكن الراجحي لديه ميزة قوية تفضله عن إي بنك أو شركة اخري وهي التحويل الفورى للأموال بين البنوك الداخلية، وتكون رسوم التحويل من الراجحي كما يلي:

رسوم التحويل من الراجحي للأهلي

أما عن رسوم التحويل من مصرف الراجحي إلى البنك الأهلي أو إلى أي بنك آخر فقد كانت تبلغ 7 ريالات إذا تمت عملية التحويل من خلال مباشر الراجحي أو تطبيق الراجحي أو الصراف الآلي، و 25 ريال إذا تمت العملية من خلال فرع البنك، ولكن في أبريل 2020 أعلن مصرف الراجحي عن إلغاءه كافة رسوم التحويل على جميع الحوالات المالية المحلية والدولية التي تتم من خلال قنواته الرقمية والإلكترونية، وقد جاء هذا القرار من أجل تحفيز العملاء على التحويل باستخدام التقنية وعدم التوجه إلى فروع البنك كخطوة هامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد انتشار فيروس كورونا.

الجدير بذكر أن بنك الراجحي يقدم عدد من الخدمات الهامة الأخري من بينها إسقاط قرض الراجحي وغيرها من الخدمات الأخري التي تخدم كافة الفئات المجتمعية في السعودية.