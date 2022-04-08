نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساند تسجيل دخول لخدمات العمالة المنزلية بالسعودية في المقال التالي
مساند تسجيل دخول، يسعى عدد كبير من أبناء المملكة للبحث عن طريقة تسجيل الدخول بمنصة مساند الذي يعد أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب القيادة السعودية من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، والتي من خلالها يتم تقديم طلب لاستقدام العمالة المنزلية من أي دولة يرغب بها المواطن، علماً بأن هذه الخدمة ليست مقتصرة على المواطنين السعوديين بل تشمل المقيمين أيضًا، ويستطيع الجميع الاستفادة من هذه الخدمات بواسطة التسجيل في موقع مساند، ومن خلال مساند يتم تنظيم العلاقة بين كل من المكاتب والشركات الرسمية للاستقدام وبين المستقدمين وبين جميع العمال التابعين للخدمات المنزلية، وسوف نوفر لكم رابط مساند تسجيل دخول.
شروط التسجيل في مساند
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت بعض الشروط لجميع الأفراد الراغبين بالتسجيل في المنصة، وجاءت شروط التسجيل في منصة مساند كالتالي:
- أن يكون الشخص الراغب في التسجيل حاملاً للجنسية السعودية
- ألا يكون المستفيد قد ترك عمله بكامل إرادته الشخصية أو أن يكون قد أجبر على ترك العمل بظروف قاهرة.
- ألا يكون الشخص يمتلك عمل آخر يدر عليه دخل شهري أو أن يكون الشخص من المسجلين في منصة حافز بصندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن يلتزم الشخص بجميع الدورات التي يتم تنظيمها من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل فترة زمنية.
- ألا يزيد العمر الخاص بالشخص المستقدم عن 60 عامًا.
مساند تسجيل دخول
بإمكان جميع المواطنين تسجيل دخول منصة مساند وهو الموقع الرسمي لمعاملات الأفراد لخدمات العمالية المنزلية القادمة للمملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:
- يجب تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي/ مساند العمالة المنزلية.
- النقر على تبويب تسجيل مستخدم جديد من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.
- يجب ملء بيانات الشخص الراغب في تسجيل الدخول بمساند وتعبئة بيانات صحيحة على أن يتم مراجعتها بواسطة خدمات منصة أبشر بوزارة الداخلية.
- تحديد الهوية الوطنية إذا كان المستخدم مواطن سعودي.
- تحديد إقامة للأفراد الوافدين داخل المملكة والذين لديهم رغبة في الانتفاع بخدمات منصة مساند.
- تسجيل البيانات الخاصة بالاسم الأول واسم العائلة المدون بالهوية الوطنية وغيرها من البيانات الواجب تسجيلها بشكل صحيح.
- ثم النقر على تسجيل.
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