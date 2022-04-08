مساند تسجيل دخول لخدمات العمالة المنزلية بالسعودية

مساند تسجيل دخول، يسعى عدد كبير من أبناء المملكة للبحث عن طريقة تسجيل الدخول بمنصة مساند الذي يعد أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب القيادة السعودية من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، والتي من خلالها يتم تقديم طلب لاستقدام العمالة المنزلية من أي دولة يرغب بها المواطن، علماً بأن هذه الخدمة ليست مقتصرة على المواطنين السعوديين بل تشمل المقيمين أيضًا، ويستطيع الجميع الاستفادة من هذه الخدمات بواسطة التسجيل في موقع مساند، ومن خلال مساند يتم تنظيم العلاقة بين كل من المكاتب والشركات الرسمية للاستقدام وبين المستقدمين وبين جميع العمال التابعين للخدمات المنزلية، وسوف نوفر لكم رابط مساند تسجيل دخول.

شروط التسجيل في مساند

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت بعض الشروط لجميع الأفراد الراغبين بالتسجيل في المنصة، وجاءت شروط التسجيل في منصة مساند كالتالي:

أن يكون الشخص الراغب في التسجيل حاملاً للجنسية السعودية

ألا يكون المستفيد قد ترك عمله بكامل إرادته الشخصية أو أن يكون قد أجبر على ترك العمل بظروف قاهرة.

ألا يكون الشخص يمتلك عمل آخر يدر عليه دخل شهري أو أن يكون الشخص من المسجلين في منصة حافز بصندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يلتزم الشخص بجميع الدورات التي يتم تنظيمها من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل فترة زمنية.

ألا يزيد العمر الخاص بالشخص المستقدم عن 60 عامًا.

مساند تسجيل دخول

بإمكان جميع المواطنين تسجيل دخول منصة مساند وهو الموقع الرسمي لمعاملات الأفراد لخدمات العمالية المنزلية القادمة للمملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: