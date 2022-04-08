نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج التمويل العقاري أصالة الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي
منتج التمويل العقاري أصالة ، بالإضافة إلى رابط وطريقة التقديم للحصول على قرض عقاري من المصرف السعودي، والذي يسعى بدوره إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل المناسب لجميع القطاعات النشطة في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك معايير عديدة أبرزها أن مقدم الطلب لا يقل عمره عن 20 سنة كما يشترط أن لا يزيد عمره عن 70 سنة ، هذا وينقسم المنتج إلى قسمين ، الجزء الأول هو قرض السكن بالمرابحة ، والجزء الثاني هو قرض عقاري بالتعاون ما بين البنك السعودي للاستثمار وصندوق التنمية العقارية حيث يتم توفير هذا المنتج بالتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
ما هو منتج التمويل العقاري أصالة وماهي شروطه
- مع الأخذ بعين الاعتبار سن التقاعد للعسكريين ، يجب ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 70 سنة من تاريخ آخر مساهمة
- هذا التمويل متاح للمواطنين السعوديين
- تحتاج إلى فتح حساب راتب لدى البنك السعودي للاستثمار
- يجب أن تكون الخدمة قد عملت في القطاع العام لمدة شهر على الأقل
- يجب أن تكون قد عملت في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل
- وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود شريك عام ، تحتاج أيضًا إلى فتح حساب راتب للشريك في البنك
- ألا تقل مساحة المنزل عن 80 متراً مربعاً
- يجب أيضًا تحويل راتب الشريك إلى حسابه في البنك السعودي.
كيف اقدم على تمويل المصرف السعودي للاستثمار
- تمويل عقاري من 250 ألف ريال إلى 7 ملايين ريال تقسيط على 5 سنوات بحد أدنى 3 سنوات وبحد أقصى 10 سنوات.
- التسجيل يتم من خلال رابط البنك السعودي للاستثمار
- ثم أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم البطاقة
- اكتب بريدًا إلكترونيًا وبعض المعلومات الشخصية الأخرى
- انقر لتقديم الكلمة
- يمكنك أيضًا العثور على حسابات تقديرية للتمويل باستخدام حاسبة تمويل العقارات
- كما يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري من خلال الموقع الرسمي للبنك السعودي ، ومن ناحية أخرى ، إذا لزم الأمر ، يوفر البنك السعودي
- للتواصل مع البنك السعودي للاسثتمار من خلال الرقم المجاني التالي: 8001248000.
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