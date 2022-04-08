منتج التمويل العقاري أصالة الشروط وطريقة التسجيل

منتج التمويل العقاري أصالة ، بالإضافة إلى رابط وطريقة التقديم للحصول على قرض عقاري من المصرف السعودي، والذي يسعى بدوره إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل المناسب لجميع القطاعات النشطة في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك معايير عديدة أبرزها أن مقدم الطلب لا يقل عمره عن 20 سنة كما يشترط أن لا يزيد عمره عن 70 سنة ، هذا وينقسم المنتج إلى قسمين ، الجزء الأول هو قرض السكن بالمرابحة ، والجزء الثاني هو قرض عقاري بالتعاون ما بين البنك السعودي للاستثمار وصندوق التنمية العقارية حيث يتم توفير هذا المنتج بالتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

ما هو منتج التمويل العقاري أصالة وماهي شروطه

مع الأخذ بعين الاعتبار سن التقاعد للعسكريين ، يجب ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 70 سنة من تاريخ آخر مساهمة هذا التمويل متاح للمواطنين السعوديين تحتاج إلى فتح حساب راتب لدى البنك السعودي للاستثمار يجب أن تكون الخدمة قد عملت في القطاع العام لمدة شهر على الأقل يجب أن تكون قد عملت في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود شريك عام ، تحتاج أيضًا إلى فتح حساب راتب للشريك في البنك ألا تقل مساحة المنزل عن 80 متراً مربعاً يجب أيضًا تحويل راتب الشريك إلى حسابه في البنك السعودي.

كيف اقدم على تمويل المصرف السعودي للاستثمار