نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الزواج بقيمة 60 ألف ريال بدون كفيل/ طريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية، الزواج سنة الله في خلقه وذلك لتحقيق دوام النسل البشري, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استطاع منكم الباءة فليتزوج), وفي عصرنا هذا زادت تكاليف الزواج بشكل مبالغ فيه الأمر الذي جعل معظم الشباب الغير قادرين على تحمل تكاليف الزواج, مما جعل الشباب السعودي يلجأ للبحث عن سبيل للخروج من هذه المشكلة, ولعل أفضل هذه الحلول الحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك العيدي من التمويلات المتساهلة الأخري والتي تكون تمويل بدون وظيفة للشباب والسيدات والرجال بقيمة 300 الف ريال سعودي،الأمر الذي يتطلب عدد من الشروط نعرضها في مقالنا.

شروط الحصول على تمويل الزواج

وضع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في الشباب السعودي للحصول على التمويل الخاص بالزواج, والتي تتمثل فيما يلي:

أن يتراوح سن المواطن السعودي المتقدم بين 18 عامًا إلى 70 عامًا. كون المتقدم سعودي الجنسية. أن يمتلك المتقدم حساب أو سجل بنكي. أن تكون هذه حالة الزواج الأولى له, ويخرج من هذا الزوجة المطلقة أو المتوفية. لابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من أحد دول الخليج العربي وإن كانت من خارج هذا يجب الإدلاء بتصريح الزواج. مرور أكثر من عامين على عقد القران منذ تقديم الطلب, وأن يكون العقد موثق بالمحكمة المختصة أو الجهة المعنية. أن تكون الفترة المحددة لسداد القرض لا تتجاوز 5 أعوام. أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يساوي 12.500 فأقل, وإن زاد عن ذلك لا يستحق التمويل.

كيفية الحصول على تمويل الزواج

توجد بعض الخطوات الواجب عملها إذا توفرت في الشخص المتقدم الشروط السابقة, وهي:-

في البداية ندخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك, ثم نقوم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع. القيام بملء المعلومات والفراغات المطلوبة (بيانات التقديم) للحصول على القرض. نقوم برفع المرفقات إن أمكننا ذلك ثم نقوم بإرسال الطلب وانتظار الموافقة عليه.

مميزات قرض الزواج بنك التسليف

السداد الشهري لمدة 5 أعوام.

الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز.

وصول قيمة القرض إلى 60 ألف ريال سعودي وبدون فوائد.

وفي النهاية فقد بينا الشروط اللازم توافرها للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية, كما بينا طريقة التقديم ومميزات هذا التمويل, والتي يمكنك معرفتها من خلال مقالنا