نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان للتبرع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة إحسان للتبرع عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري مساء اليوم، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة إحسان من أجل تقديم التبرعات وسداد الديون للمتعثرين والمحتاجين، ودفع ديون الغارمين من المسجونين من خدمة فرجت وخدمة تيسرت، حيث تحتوى على فرص كثيرة للتبرع توفر للمحسنين مسار موثوق وآمن لتقديم تبرعاتهم ومساعدة الفئات المحتاجة والتي ضاق بهم الحال، وبالتحديد ونحن في شهر الكرم والخير والبركات شهر رمضان المبارك، ويمكن التسجيل عبر تطبيق إحسان للهواتف الذكية لتسهيل الوصول للمنصة.

إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

قال المدير التنفيذي لمنصة إحسان إبراهيم الحسيني أن المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري سوف تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من رمضان 1443، وسيكون ذلك عند الساعة 11 مساءً، وان الحملة الأولي أثمرت النتائج المرجوة منها، بعد الوصول إلى مبلغ مليار و 170 مليون ريال سعودي، من خلال 22 مليون عملية، وأنهم يتطلعون اليوم للمزيد من الخدمات بعد أن تمكنت المنصة من خدمة أكثر من 9 ألاف فرصة ومشروع خيري وتنموي، بعد رقمنة العمل الخيري عبر منصة إحسان من أجل حوكمة عمليات التبرع.

مزايا منصة إحسان

أهم مزايا منصة إحسان للتبرع:

السهولة في التعامل وكونها في متناول اليد لتسهيل عملية التبرع في أي وقت ومن أي مكان

التنوع في مجالات وفرص التبرع لتغطية العديد من جوانب العمل الخيري.

الشفافية في التعامل حيث أنها تتبع أعلى معايير الشفافية في العمليات الإدارية والمالية .

توفر منصة إحسان الكثير من المجالات للتبرع أمام المحسنين، كما أن الوصول للمنصة سهل عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن التعرف على الحالات والتبرع بشكل مباشر، أو التقديم بسداد ديون متعثر أو جزء من الديون، كما يوجد عليها حاسبة للزكاة تمكن المستخدم من حساب مقدار ما سيخرجه من أموال أو ثمار أو حبوب أو أسهم.

رابط منصة إحسان للتبرع

الوصول إلى رابط منصة إحسان للتبرع أمر غاية في السهولة، قم بفتح المتصفح واكتب في البحث منصة إحسان، وسوف تنتقل للموقع الرسمي بعدها تعرف على فرص التبرع والبرامج والخدمات المقدمة التي يمكن المساهمة من خلالها، ومن الموقع سنجد تطبيق منصة إحسان الرسمي الذي يوفر كل الخدمات بكل سهولة ويسر.

التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون

طريقة التسجيل في منصة إحسان أمر سهل يمكن تنفيذه في دقائق كما يلي:

الدخول على رابط منصة إحسان.

اختيار تسجيل الدخول

اختيار إنشاء حساب جديد لمن يسجل لأول مرة.

سجل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال

سجل رمز التحقق

إنشاء حساب ثم تسجيل الدخول من جديد برقم الجوال.

كما يتوفر تطبيق منصة إحسان الرسمي لأجهزة الهواتف يمكن التسجيل من خلال التطبيق عبر الهاتف الذكي واستخدامه في عمليات التبرع