نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم إسقاط قرض بنك التسليف بأمر ملكي ورابط التسجيل إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية السعودي دائمًا ما يقدم العديد من الخدمات لأبناء المملكة السعودية أو مواطنيها المقيمين بها, وفهو دائمًا ما يكون عونًا للمحتاجين والفقراء, ومن هذه الخدمات التي يقدمها خدمة تعرف باسم إعفاء بنك التسليف, وهي خدمة وظيفتها إسقاط بعض الديون والقروض المالية عن بعض المواطنين ولكن بشروط وهذا ما سنوضحه في مقالنا, مع عرض طريقة الحصول على هذه الخدمة.

شروط الحصول على إعفاء بنك التسليف

وضع بنك التنمية الاجتماعية العديد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطن السعودي لكي يتمكن من التمتع بخدمة إعفاء بك التسليف والتي يمكن حصرها في الآتي:

تقديم ما يثبت أنه عليه قرض من البنك وأنه لا يطبق سداد الأقساط الخاصة بالقرض.

أن يكون عمر المواطن بين 25 عام و55 عام.

يكون من أبناء المملكة العربية السعودية, أو حاصل على الجنسية.

الإدلاء بنسخة من الهوية الشخصية, وأيضًا صورة البطاقة العائلية.

أن يقدم ما يفيد أحواله المادية.

تعبئة طلب الإعفاء من القرض البنكي (إعفاء بنك التسليف) لبنك التنمية الاجتماعية, والإمضاء على هذا الطلب.

الإدلاء بما يثبت أن الحالة الصحية له غير جيدة, كما يجب أن يوضح التقرير الطبي أنه ذو مرض لا يستطيع العمل وكسب الرزق بسببه, وبالتالي فلا يستطيع سداد باقي القرض بسبب ذلك.

تقديم طلب الإعفاء مع المستندات والأوراق للديوان الملكي وذلك من خلال الرابط البريدي الخاص بالمملكة.

المستندات اللازمة للحصول على الإعفاء

عند تقديم طلب إعفاء بنك التسليف يجب أن يتم تقديم بعض الأوراق مع الطلب, وتتمثل في الآتي:-

كارت العائلة. الهوية الوطنية. شهادة طبية معتمدة. شهادة تبين الحالة المالية للمتقدم. نموذج طلب الإعفاء وتعبئته.

طريقة التقديم على إعفاء بنك التسليف

يستطيع جميع العملاء الراغبين في التقديم علي إسقاط تمويل بنك التسليف والادخار التقديم الكترونياً ولاكن إذا تتبع العميل بعض الخطوات كالتالي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التسليف.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

املأ النموذج الظاهر أمامك بكتابة “اسمك, وبريدك الإلكتروني, ورقم جوالك, ورقم هويتك الشخصية”.

وضح ظروفك المالية والاقتصادية التي تمر بها مع تحديد سبب طلب لخدمة “إعفاء بنك التسليف”.

قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”, وسيتم دراسة حالتك وستتلقى الرد في أقرب فرصة.

طريقة التواصل مع البنك