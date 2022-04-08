إجراءات البنك المركزي الجديدة لحماية حسابات العملاء من الاحتيال المالي

أصدر البنك المركزي السعودي عدد من القرارات والإجراءات الجديدة، حماية حسابات العملاء من ظاهرة الاحتيال المالي المنتشرة خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية ومواقع الشراء أون لاين الوهمية، وتسببها في سحب الكثير من المبالغ المالية من أرصدة العملاء، وهو ما دفع المصرف إلى باتخاذ حزمة إجراءات جديدة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تتنوع بين الدائمة والمؤقتة خلال الفترة الحالية فقط، مع إمكانية تغييرها أو تعديلها مستقبلاً، مع إصدار عدد من التوجيهات للعملاء ولموظفي البنوك.

إجراءات البنك المركزي الجديدة

وضع حد أقصى لمبالغ التحويل اليومية لكافة حسابات الأفراد والمؤسسات.

لا يزيد مبلغ التحويل اليومي على 60 ألف ريال.

يُمكن للعميل طلب رفع الحد الأقصى للتحويل اليومي من البنك.

ضرورة الحذر وأخذ الحيطة أمام هذه العمليات الاحتيالية.

عدم فتح حسابات جديدة أون لاين.

كما طالب البنك المركزي جميع العملاء بعدم إفشاء أي بيانات بنكية أو شخصية والتفريط بها، بالإضافة إلى التعامل مع بيانات الأرقام السرية ورموز التحقق بكل حيطة وحذر، كذلك التأكد من مدى ثقة وأمان المواقع الإلكترونية التي يتم التعامل معها في البيع والشراء قبل إجراء أي تحويلات أو عمليات شراء عبر المنصات المختلفة، مع التأكيد أيضًا على موظفي البنوك بضرورة الحيطة والحذر والتأكد من بيانات العميل أثناء الصرف، مع ضرورة مطابقة الأختام والتوقيعات بدقة في صرف الشيكات وغيرها.

أبرز طرق الاحتيال المالي

ومن أبرز عمليات الاحتيال المالي التي تم رصدها مؤخرًا والتي تستهدف عملاء البنوك بطرق مختلفة، انتحال شخصية جهة مسؤولة وإقناع العميل بإفشاء بياناته البنكية الخاصة، مثل رموز الأمان وكلمة السر، ما يسمح للمحتالين من الوصول للحسابات المصرفية بكل سهولة والاستيلاء عليها وسحب أموال منها، بالإضافة أيضًا على الاتصال على العملاء من أرقام عشوائية، وخداعه أنهم من خدمة عملاء البنك ويريدون بعض المعلومات والأرقام السرية لتفعيل بطاقات السحب الإلكتروني الخاصة بهم، ومن ثم البدء في سحب بعض المبالغ المالية دون درايتهم أو علمهم.