منصة دروب تسجيل دخول للتدريب الإلكتروني

منصة دروب تسجيل دخول، حيث تعد منصة دروب واحدة من بين المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، فقد تم توفير المنصة من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية هدف كمنصة وطنية تعمل على التدريب الإلكتروني، وتعمل المنصة على تطوير القدرات ورفع المهارات للأفراد الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم كافة المهارات الوظيفية التي تساعدهم على الحصول على الوظيفة التي تكون مناسبة لهم بما يحقق استقرار بها بناءً على متطلبات سوق العمل السعودي، وحتي يستطيع أي مستفيد الحصول على خبرات من منصة دروب يجب تسجيل حساب بالمنصة للحصول على الدعم التعليمي الذي توفره المنصة، وسوف نوفر لكم رابط منصة دروب تسجيل دخول.

منصة دروب تسجيل دخول

بإمكان أي فرد أن يقوم بتسجيل حساب في منصة دروب والاستفادة من جميع الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، على أن يتم تسجيل حساب في المنصة من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط التسجيل التالي/ منصة دروب.

النقر على تبويب (إنشاء جديد).

الدخول من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) في خدمة النفاذ الوطني الموحد.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الشخصية في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

ليتم التحويل إلى المنصة واختيار التسجيل بأي من الخِدْمَات التعليمية الإلكترونية التي يرغب بها كل شخص.

ما هي مميزات منصة دروب؟

منصة دروب تحتوي على عدد كبير وهام من البرامج التدريبية الإلكترونية السريعة وعدد آخر من المسارات التدريبية التي تتم بشكل مجاني تكون مرتبطة بموضوعات تدريبية مختلفة تعمل على قضاء الاحتياجات الوظيفية لأي شخص، إضافة إلى ذلك يمكن الوصول للمنصة في أي وقت ومن أي مكان يتواجد به المستفيد، وتساعد برامج التدريب التي توفرها منصة دروب على تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتطويرهم وتأهيلهم لسوق العمل بالمملكة بالإضافة إلى الحصول على شهادات خبرة من منصة دروب والتي تعد إضافة قوية لأي سيرة ذاتية لأي شخص، وتتلخص مزايا دروب في الآتي: