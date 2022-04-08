20,000 تمويل شخصي سريع للسعودي والمقيم بدون كفيل وبدون رسوم

تم توفير في الفترة الحالية تمويل شخصي بمبلغ 20,000 ريال للسعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية يحق لهم الحصول عليه عند تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الشخصي الأصغر وهذا التمويل بدون الحاجة إلى دفع رسوم ليس فقط ذلك بل عند التقديم عليه لا يطلب موافقة الضامن السعودي أي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كما يمتاز التمويل بأنه لا يتعارض مع الإسلام في شئ داخل أراضي السعودية في الفترة الحالية لهذا العام الحالي 1443 كما يحق الحصول عليه بعد توفير الضمانات الرسمة من خلال موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل التي توفر التمويل الشخصي وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات التي تخدم المواطنين السعوديين والمقيمين إيضًا في المملكة.

شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة اليسر للتمويل

في هذا العام يتم توفير تمويل شخصي سريع بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية من شركة اليسر للتمويل كما يتم توفير التمويل الشخصي بدون دفع أي رسوم حتى وأن كانت أموال بسيطة أو رمزية فتختلف شركة اليسر للإجارة والتمويل عن باقي الشركات في تلك الميزة وهي عدم دفع أي رسوم مالية أما اليوم سوف نشرح لكم بكل التفاصيل الهامة عن شروط وضوابط تمويل شركة اليسر:

يحق الحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة اليسر للإجارة والتمويل إلا بعد توفير دخل مناسب معلن وهو 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك.

شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة سنوات على الأكثر في المملكة العربية السعودية.

كذلك يجب توفير عمر مناسب للتقديم عبر الأونلاين من سن 22 عام على الأقل حتى 60 عام.

كما يطلب التمويل توفير الشروط جميعها ومنها توفير التمويل الشخصي للعسكريين حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر الآن عام 1443