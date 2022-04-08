غرامة مالية كبيرة.. عقوبة أداء العمرة دون تصريح

تمكنت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية من فرض عقوبة أداء العمرة دون تصريح، حيث أنه يجب على السعوديين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأحكام والشروط التي تم فرضها لتتمكن من أداء مناسك العمرة،وذلك لأن هناك البعض يعتقد أن ما دام مقيم بالسعودية يتيح له أداء العمرة وقتما يشاء دون استخراج تصريح وأنه لن يسأل على شيء مثل ذلك.

عقوبة أداء العمرة دون تصريح

أعلن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم فرض عقوبة رادعة لكل من يتخلف الأحكام والشروط التي تم فرضها لأداء مناسك العمرة، وقد جاء من ضمن العقوبة المفروضة عقوبة أداء العمرة دون تصريح بجانب ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد تم فرض عقوبة على من يتخلف عن تنفيذ تلك الأوامر.

ويكمن الهدف وراء تلك العقوبات المفروضة هو ضبط الأمن العام داخل الحرم المكي الشريف، سواء كان بفرض عقوبة على التصريح أو عن عقوبة تخلف اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها لحماية المصلين والمعتمرين من انتشار فيروس كوفيد 19، ويمكن توضيح تلك العقوبة فيما يلي:

قد تم فرض غرامة مالية تقدر بحوالي 10 آلاف ريال سعودي في حال قام أحد من الأشخاص بأداء مناسك العمرة دون استخراج تصريح.

كما أنه قد تم فرض عقوبة على من يدخل الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة دون تصريح صلاة وتقدر بحوالي 1000 ريال سعودي.

شروط استخراج تصريح الصلاة داخل المسجد الحرام

فرضت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط التي تحكم استخراج تصريح لأداء الصلاة داخل المسجد الحرام، ويمكن حصر تلك الشروط فيما يلي: