التسجيل في الهيئة العامة للعقار بالسعودية للخدمات العقارية

الهيئة العامة للعقار، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة الإلكترونية المتبعة من أجل تسجيل العقارات الخاصة بهم في منصة الهيئة العامة للعقار، حتي يتم تسجيلها بشكل قانوني وتسجيل المستندات والوثائق الخاصة بالعقارات بشكل رسمي للجهات الحكومية المعنية بذلك الأمر، وقد وفرت وزارة الإسكان منصة إلكترونية مخصصة لذلك الأمر آلا وهي منصة الهيئة العامة للعقار، وتعمل المنصة بدورها على توفير خدمات تخص التراخيص العقارية والإشراف الكامل ومتابعة كافة الإجراءات التي تعمل على خدمة القطاع العقاري في المملكة بجميع المدن، وتهدف المنصة إلى رفع وتحسين كفاءة العمل العقاري من خلال مستوى شفافية كبير بين جميع المواطنين، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في الهيئة العامة للعقار.

التسجيل في الهيئة العامة للعقار

يمكن البدء في تسجيل حساب في منصة الهيئة العامة للعقار والاستفادة من جميع الخدمات العقارية التي يتم توفيرها من جانب المنصة بشكل رسمي وقانوني، ويتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات الآتية:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الدخول التالي/ الهيئة العامة للعقار.

الدخول على تبويب (خدمات عقاري).

النقر على بدء التسجيل بواسطة إدخال البيانات من خلال الدخول على منصة النفاذ الوطني الموحد.

يجب إدراج اسم المستخدم في المكان المخصص له.

ثم تسجيل كلمة المرور المسجلة بمنصة أبشر في المكان المحدد له.

ثم النقر على (دخول المنصة).

سوف يتم تأكيد البيانات الخاصة بالدخول بواسطة إرسال رسالة نصية إلى الجوال والتي تفيد بنجاح التفعيل.

بعدها سوف يتم التحقق من تفعيل السياسات والشروط الخاصة بالخدمة.

يجب موافقة المستفيد على السياسات التي تخص التسجيل في المنصة.

سوف يتم التحويل لمنصة الهيئة العامة للعقار.

يجب أن يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة حتي يتم التسجيل بشكل صحيح: (اسم المستفيد كاملاً، العنوان الوطني، تسجيل رقم الجوال والرمز البريدي، إدراج اسم المدينة واسم الشارع) وغيرها من البيانات الأخري.

بعدها سوف تصل رسالة تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لحساب كل شخص بمنصة الهيئة العامة للعقارات.

إدراج كلمة المرور في المكان المخصص لذلك، ليتم تسجيل دخول المنصة بنجاح.

رقم الهيئة العامة للعقار

يمكن التواصل مع الهيئة العامة للعقار من خلال الاتصال على الرقم التالي 8003030099 أو التواصل من خلال رقم الفاكس التالي: 966118291999+ من أجل تقديم أي استفسارات أو اقتراحات تخص خدمات المنصة الإلكترونية.