20000 للسعودي والمقيم بالتقسيط على 3 سنوات وبدون كفيل سعودي

يحتاج العملاء بالمملكة العربية السعودية من مختلف الأنواع سواء السعوديين وأيضاً المقيمين إلى مبالغ مالية بسيطة من أجل احتياجاتهم المختلفة فنتحدث اليوم من خلال موقع ثقفني عن إحدى أهم القروض الشخصية بقيمة مالية ربما تصل إلى 20000 ريال سعودي للمواطن السعودي وأيضاً 10000 ريال للغير سعودي كما يتمتع هذا التمويل بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل.

20000 ريال للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل

شركة اليسر للتمويل تقدم العديد من القروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الأصغر والذى من مميزاته أنه متاح لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون سن طالب التمويل لا يقل عن 22 عام للسعودي وأيضاً المقيم.

كذلك لابد أن يكون السن لا يزيد عن 60 عام كحد أقصى.

يشترط كذلك أن يكون طالب التمويل لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون طالب التمويل قد قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل

يتمتع التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل بمجموعة من المميزات التى تناسب جميع العملاء حتى أن كان العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية أو غير سعودي ومقيم في السعودية الآن ومن أهم المزايا التمويلية في شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة: