الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم

الاستعلام عن نتائج الأهلية، قد أصدر برنامج حساب المواطن أنه قد يمكنك الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بك قبل موعد نزول الدعم، حتى يمكنك أن تحصل على استحقاقك للدورة 53 من شهر أبريل، والتي سوف تصدر يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 وفق الجدول الزمني للبرنامج، حيث أن معاد نزول الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن توجد بعض الاستثناءات إذا كان موعد الإيداع يوافق عطلة أسبوعية أو في الأعياد، وعلى ذلك فأنه يتم تقديم أو تأخير الموعد بناء عليه، وهناك بعض الضوابط والشروط التي تمكنك من الحصول على الدعم إذا كانت متوافرة للمستفيد، وأيضا بعض من شروط الأهلية المعلن عنها.

شروط الأهلية واستحقاق الدعم

هناك شروط ومستندات يجب أن تقم بتقديم ما يثبت ذلك حتى لا يتم رفض طلبك للدعم، وتكون الشروط على ذلك، استثناء للتسجيل في حساب المواطن، أنه يمنح الدعم للسعوديين من الرجال والنساء فقط ومن يحمل تلك الجنسية، ولكن يستثنى منها الابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة الغير سعودية، كما يجب على المتقدم أن يكون قائم بالمملكة العربية السعودية، ولا يكن خارجها لمدة أكثر من 90 شهرا خلال العام الواحد، كما أنه لا يسكن دار إيواء أو أي من السجون، وأن يقدم ما يثبت استقلاله إذا كان قد بلغ سن 18 عاما، بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ل ذلك، الاستعلام عن حساب المواطن، من خلال عقد إيجار، أو صك ملكية، أو شهادة السكن الجماعي، كما يتم ذكر عدد أفراد الأسرة، علما بأنه قد تم تعليق التسجيل في البرنامج منذ الدورة 28 لشهر مارس 2020 ولكن يمكنك التسجيل كتابع تحت رب الأسرة وتقديم جميع الأوراق التي تثبت ذلك.

الاستعلام عن نتائج الأهلية وكيفية تقديم اعتراض

إذا كنت قد قمت بالتسجيل في البرنامج ومنتظر نتائج الأهلية يمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن والاستعلام عن نتائج الأهلية، حتى تتمكن من متابعة الدعم المستحق لك، ولكن إذا كان هناك أي اعتراض على المتقدم لطلب الدعم، فيمكنك تقديم طلب اعتراض على النتائج لتحصل على الدعم المستحق لك، ولكنه يجب أن تعلم بأنه إذا قمت بتقديم طلب اعتراض لمدة ثلاث مرات متتالية وجاءت بالرفض فأنه لا يمكنك التقديم مرة أخرى لأن التسجيل في البرنامج متوقف منذ الدورة 28.