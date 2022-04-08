تقديم وزارة الدفاع 1443 نساء شروط القبول والتسجيل في بوابة التجنيد tajnid.mod.gov.sa

تقديم وزارة الدفاع 1443 نساء، أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية رتبة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) للنساء والرجال من حملة المؤهلات العلمية الثانوية العامة والتجارية والصناعية، الدبلوم والبكالوريوس للفترة الثانية من العام 1443هـ، على أن تبدأ عملية التسجيل في بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع https://tajnid.mod.gov.sa يوم الأحد التاسع من شهر رمضان 1443هـ الموافق لـ10 أبريل 2022، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نبين لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلال تسجيل وزارة الدفاع 1443 للنساء للالتحاق في الخدمة العسكرية في احدى الرتب المعلن عنها من قبل الوزارة.

تقديم وزارة الدفاع 1443 نساء

بمجرد إعلان الإدارة العامة للقبول والتوظيف في وزارة الدفاع 1443 للنساء عن توفر العديد من الوظائف العسكرية الشاغرة في مختلف الرتبة للنساء والرجال عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عمليات بحث رهيبة عن رابط وموعد تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء الذي حددته الوزارة بداية من 09-09-1443هـ عبر الموقع الإلكتروني الخاص القبول والتجنيد الموحد.

رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع للنساء

يمكن التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودي للنساء في مختلف أفرع القوات المسلحة: (القوات البرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، القوات الجوية الملكية السعودية، القوات البحرية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، قيادة القوات المشتركة) من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وجاءت مبينة على النحو التالي:

الدخول إلى رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع

ثم يجب عليك أن تنشئ حساب جديد بالنقر على “تسجيل”.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة في الكتابة.

أيضا الضغط على عبارة تسجيل الدخول

كذلك إدراج رمز التحقق المرسل إليك

ثم اضغط على أيقونة “حفظ”

بعدها يتم الدخول من خلال العضوية الجديدة الخاصة بك

قم بالنقر على التقديم على الوظائف الموجود أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغطي على التقديم على الوظائف.

اختيار الوظيفة المتوافقة مع المؤهلات والتخصص الخاص بك.

تعبئة كافة حقول التقديم المطلوبة.

إرفاق السيرة الذاتية والشهادات المطلوبة من المتقدمة.

النقر على تقديم على الوظائف.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يبين طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 للنساء (tajnid mod gov sa).

شروط القبول والتجنيد في القوات المسلحة لنساء

أول شرط أعلنت عنه وزارة الدفاع وهو أن تكون سعودية الأصل والمنشأ كما يستثنى من هذا الشرط كل من نشأت مع والديها أثناء

خدمته الدولة خارج المملكة.

حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها

لائقة طبيا للخدمة في القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها.

أن لا تكون قد تم توظيفها في أي جهة حكومية أو موظفة في وقت تقديمها

السن يجب أن لا يقل عن واحد وعشرين عاما ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

مناسبة طول قامة المتقدمة مع وزنها إذ حدد الحد الأدنى للطول حسب لوائح وزارة الدفاع (155) سم.

المؤهل العلمي المطلوب للتقديم على الوظيفة.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

غير متزوجة من رجل غير سعودي.

اجتياز جميع الاختبارات بنجاح والمقابلة الشخصية.

توفر التخصص الفني حسب المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه إلى موضوع كثر عنه التساؤل من قبل نساء المملكة العربية السعودية ألا وهو أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطنة سعودية للحصول على وظيفة من الوظائف العسكرية في القوات المسلحة الملكية السعودية كما قدمنا لكم رابط وطريقة تقديم وزارة الدفاع 1443 نساء.