نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام المساعدات المقطوعة الرسمي برقم الهوية الوطنية ١٤٤٣ في المقال التالي
يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي هذه الأيام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة السعودية 1443، وخاصة بعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بعد عمل بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي القديم، ويأمل أغلب المواطنين السعوديين أن يتم صرف المساعدة المقطوعة بعد هذه التعديلات التي قام بها الضمان الاجتماعي السعودي، حيث توقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف المقطوعة منذ أكثر من ٣ سنوات، وكانت هذه الإعانات المقطوعة تلبي احتياجات المواطنين الضرورية اليومية، وحلت المشاكل المادية التي يعاني منها أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط استعلام المساعدة المقطوعة، والشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليها.
رابط استعلام المساعدات المقطوعة
سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جوجل.
- الدخول على رابط المساعدات المقطوعة السعودية.
- إدخال رقم السجل المدني السعودي.
- تسجيل رمز التحقق البشري الظاهر على الشاشة.
- الضغط على أيقونة عرض، وسوف يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي.
شروط المساعدة المقطوعة
هناك شروط تم وضعها ويجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-
- أن يكون الشخص المستفيد من برنامج المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية.
- أن يكون المستحق لهذه الإعانات المقطوعة مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.
- استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من شرط الجنسية.
- أعلى قيمة مالية يستطيع أن يحصل عليها المتقدمين على مقطوعة الضمان الاجتماعي هي ٣٠ ألف ريال سعودي.
- أقل قيمة مالية يحصل عليها أي شخص متقدم للحصول عليها هي ١٠٤٠٠ ريال سعودي.
- تكون الأولوية في الحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي للمواطنين اللذين كانت لهم الأسبقية في عملية التقديم.
- لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة عن ٣٥ عاماً.
مستندات الحصول على المساعدات المقطوعة
حددت وكالة الضمان الاجتماعي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يأتي:-
- أن يحضر الشخص المتقدم بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا هذا الشخص متزوج ولديه أبناء.
- أن يحضر عقد إيجار السكن أو يحضر عقد الملكية مع إحضار إيصال كهرباء أو مياه، على أن يكون السكن موجود في المنطقة التي يوجد بها مكتب الضمان الاجتماعي.
- إحضار إثبات الراتب الشهري لتحديد المبلغ الذي يحصل عليه المستحق.
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