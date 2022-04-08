نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 متى يتم التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما يذكر البرنامج المستفيدين بأهمية تحديث حساب المواطن برقم الهوية، وأن طريقة تحديث البيانات بسيطة وسهلة، من خلال البوابة الإلكترونية؛ وذلك لضمان استمرارية استحقاق دعم حساب المواطن ومنع توقف الحساب، فهو أحد البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات التي عانت من أثر الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد؛ لذلك خصصت وزارة الموارد البشرية حساب المواطن، لدعم تلك الأسر، وتوفير الدعم الذي يساعدهم في تحمل أعباء الحياة وتجاوز الصعاب، بشكل عادل لكل الفئات، ولكنه متغير بتغير عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

من أهم شروط حساب المواطن الدقة في تسجيل البيانات؛ لذلك ينبغي تحديث حساب المواطن برقم الهوية عند حدوث تغيير في البيانات في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ التغيير، كالإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري، والدخل الإضافي؛ وذلك لأن دعم حساب المواطن يتحدد بناءً على دخل الأسرة، وأعمار أفرادها وعددهم، وبالتالي فعند وجود تضارب في البيانات المسجلة في حساب المواطن مع البيانات في المستندات الرسمية، فهذا الأمر يتسبب في توقف الدعم، وبالتالي عدم القدرة على تسجيل حساب المواطن؛ لأن تسجيل جديد معلق منذ دفعة مارس 2020 حتى الآن.

طريقة تحديث حساب المواطن

تحديث حساب المواطن برقم الهوية يتطلب من المستخدم اتباع الطريقة الآتية:

انتقل إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. اضغط على رمز الدخول أعلى الصفحة الرئيسية جهة اليسار. اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية ورمز التحقق في الفراغات المخصصة لذلك. اضغط على زر تسجيل دخول حساب المواطن. اضغط على استكمال الطلب، ثم انتقل إلى طلب التسجيل في حساب المواطن. عدل البيانات التي تغيرت فعليًا، ثم راجع البيانات، ثم اضغط على حفظ التغييرات.

متى يتم تحديث حساب المواطن

يبحث كثير من مستفيدي البرنامج حول متى يتم تحديث حساب المواطن، هل هو شهري أم متى، وهنا أجاب برنامج حساب المواطن على هذه التساؤلات بأن تحديث حساب المواطن يكون عند التغيير الفعلي في البيانات، وبالتالي فعند عدم حدوث تغيير في بيانات المستفيد فلا داعي لتحديث حساب المواطن، وترجع أهمية التحديث في ضمان وصول الدعم للمستحقين فقط، وإعادة توزيع الدعم الحكومي بشكل يحقق الاستهلاك الرشيد، وتتحقق أيضًا مبادئ العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.

تسجيل دخول حساب المواطن

الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية تتطلب تسجيل دخول حساب المواطن، وذلك يكون من خلال الطريقة التالية:

اذهب إلى رابط دخول حساب المواطن. افتح الرابط ثم انتقل إلى صفحة الدخول. اكتب الاسم ورقم الهوية. ادخل الرقم المتواجد أمامك في الصورة، ثم اضغط على تسجيل الدخول. الآن يمكنك الاستفادة بكافة الخدمات المتاحة بما فيها تحديث حساب المواطن.

رابط تحديث حساب المواطن

البوابة الإلكترونية حساب المواطن هي الرابط الذي يضم كافة الخدمات التي يقدمها البرنامج، لذلك يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية من خلال بوابة حساب المواطن ca.gov.sa، عندها يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول بكتابة البيانات الخاصة بحسابه الشخصي، ثم ينتقل إلى البيانات التي تم تسجيلها من قبل، ثم يجري التعديلات اللازمة.