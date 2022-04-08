نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة الجديدة| حساب المواطن الدفعة 53 الاستعلام عن أهلية صرف دفعة شهر أبريل وموعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم ما يبحث عنه عدد كبير جداً من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن هو موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53 ورابط الاستعلام عن الدعم، وكذلك عن كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 53، وذلك منذ أن تم الاعلان من قبل برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الأربعاء الماضي الموافق 30 مارس 2022 عن صدور نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر أبريل، وتجدر الاشارة إلى أنه يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم البرنامج التي تقدم الدعم من خلال الخدمات الاجتماعية التي تخصصها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الدعم المادي إلى بعض الفئات من مستحقي الدعم لإعانتهم ورفع العبء عنهم.

الاستعلام عن صرف حساب المواطن الدفعة 53

بعد زيادة البحث بشكل ملحوظ مؤخرا عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53 ورابط الاستعلام عن الدعم، قامت وزارة التنمية المحلية والموارد البشرية بالإعلان عن رابط وطريقة الاستعلام التي تمثلت فيما يلي من الخطوات:

أولا يقوم المستعلم بالدخول مباشرة إلى بوابة حساب مواطن .

. ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به و النقر على تسجيل.

بعد نجاح عملية الدخول سيظهر الصفحة الرئيسية يجب من خلالهاالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن قائمة الخدمات الالكترونية يجب النقر على أيقونة الاستعلام، والتي تتطلب بعد ذلكإدخال بعض البيانات بشكل صحيح.

وفي النهاية يجب النقر على الاستعلام.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53

كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير أنه يبحث عدد كبير من مستفيدي الدعم المقدم من الحكومة السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53 ورابط الاستعلام عن الدعم لشهر أبريل، وعليه فقد حدد البرنامج أن يكون موعد صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع العلم مع إمكانية تقديمه أو تأخيره لمدة يوم واحد فقط إذا توافق مع موعد إجازة رسمية، وبذلك يكون موعد صرف دعم حساب المواطن الخاص بشهر أبريل 2022 في يوم الأحد 10 أبريل 2022، والذي يوافق 9 من شهر رمضان 1443ھ.

اقتربنا من صرف دفعة جديدة من دعم حساب المواطن، والذي يُعد احد اهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، والذي قد بدأت الحكومة السعودية بصرفة خلال الاعوام القليلة السابقة للمواطنين المستحقين لهذا الدعم، والذي يتم صرفة بشكل شهري للمستحقين، لذلك قدمنا لكم في السطور السابقة كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة 53 من حساب المواطن.