نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443 وخطوات تقديم طلب الحصول على العفو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكننا أنقوم بالتعرف على أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443 بكل سهولة وبشكل إلكتروني عقب صدور الأمر الملكي الذي لم يتم الإعلان عن موعده حتى الآن خلال أيام شهر رمضان الكريم، ولذلك لتتعرفوا الآن على كامل التفاصيل على خطوات تقديم طلب العفو الملكي بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنه بشكل إلكتروني بسيط للغاية تجعلك تقوم به في منزلك بدون أن تقوم بإدخال أي عناصر مساعدة وإليك التفاصيل.

أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443

يجب أن تعلم أنه فور صدور العفو الملكي الجديد لهذا العام سيتم العمل على إصدار لائحة طويلة تضم فيها جميع الأسماء التي تم اختيارها بعد بحث كبير حول سلوكهم والقضايا التي دخوله بسببها إلى سجون المملكة، وهل تتوفر فيهم كافة الشروط والضوابط التي ينصها العفو أم لا، وتستطيع أن تتعرف على الشروط عبر مقال شروط وضوابط العفو الملكي.

رابط تقديم طلب الحصول على عفو ملكي

يمكنك بكل بساطة أن تستخدم التقنيات التكنولوجيا الحديثة التي حرصت المملكة على القيام بتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين داخل أرجائها، وتستطيع أن تقوم بتقديم طلب للحصول على العفو عن طريق الآتي:

قم بالذهاب إلى منصة أبشر.

احرص على تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الآن قم بالدخول على خدمات الأفراد.

تبدأ في الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية المتواجدة في القائمة الرئيسية.

تقوم باختيار تقديم طلب العفو الملكي.

تحرص على مليء جميع البيانات خلال الاستمارة التي تم تدعيمها مع الزر.

يجب أن تتأكد من أن البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة بشكل كامل قبل أن تقوم بالضغط على إرسال الطلب.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443هـ

بعد أن يتم النظر إلى الضوابط والشروط المتواجدة لوائح العفو، سيتم مراجعة كافة الطلبات التي تم العمل على تقديمها، وسيتم فرز كامل هؤلاء الأشخاص حتى يقوموا في النهاية بالتحقق من الأشخاص المستحقين من أجل الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم، ويمكنك التعرف ما إذا كان قريبك من المشمولين ضمن العفو الملكي أم لا عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لمصلحة السجون.

تظهر لك خانة الخدمات الإلكترونية.

تقوم بالضغط على الاستعلام حول معاملة السجين.

اختبار نوع المعاملة التي دخل على أساسها السجين.

تقوم بالضغط على بحث يظهر لك ملف كامل به بيانات السجين.

يمكنك التعرف من خلاله ما إذا كان السجين من ضمن الأشخاص المعفو عنهم لهذا العام أم لا.

كما سبق ونوهنا أنه لم يقم أي شخص حتى الآن بالتعرف على المواعيد الرسمية لصدور الأوامر الملكية لعام 2022/1443هـ لذلك عليكم القيام بالانتظار إلى أن يتم صدور العفو في الأخير.