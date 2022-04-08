نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco سعر البنزين الجديد في السعودية || أرامكو تُعلن قائمة اسعار الوقود لشهر ابريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، حان موعد انتظار الملايين من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية لموعد الاعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث لا يوجد شك في تأثر سعر البترول والمحروقات بالسعر العالمي وما يترتب عليه من العرض والطلب وإمكانية توفير مشتقات البترول بالتوقيتات المناسبة التي يحتاج إليها المستهلك، وذلك بالإضافة إلى تأثر سعر البنزين بسعر العملة التي يتم تداوله بها عالمياً، وهي الدولار الأمريكيانخفاضا وارتفاعا، وكما جرت العادة تقوم شركة أرامكو السعودية للمشتقات البترولية، بتحديث قائمة أسعار البترول بشكل شهري في المملكة، ويتم تحديد السعر النهائي في اليوم العاشر من كل شهرميلادي، وفيما يلي نرصد لكم أهم التفاصيل الخاصة بأسعار الوقود في السعودية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

في ظل توقعات الكثير من الخبراء والمتخصصين بـارتفاع سعر البنزين الجديد في السعودية خلال الفترة المقبلة بسبب الكثير من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تحدث في العالم الآن، والتي تؤثر بدورها على تذبذب حركة الطلب العالمي على النفط السعودي، كما تؤدي إلى تأثير كبير على سوق النفط وعلاقته بالفوائض المالية للبترول، كذلك من الأسباب الهامة التي تؤدي إلى رفع سعر البنزين هو تقديم أو رفع الدعم لأسعار مشتقات البترولفي السعودية في اطار الاصلاح الاقتصادي، وجاء السعر المعمول به للبترول ومشتقاته خلال شهر مارس على النحو التالي:

سجل سعر لتر بنزين 91 1.81 ريال سعودي.

بينما سجل سعر لتر البنزين 95 1.94 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل 0.52 ريال.

لتر الغاز الطبيعي 0.75 ريال سعودي.

تفاصيل اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن موعد المراجعة الدورية الشهرية التي تقوم بها ارامكو عملاق النفط السعودي، والخاصة بتحديد سعر البنزين الجديد في السعودية، والتي من المفترض أن يتم العمل بها رسميا بداية من اليوم الحادي عشر من أبريل الجاري، ويأمل الملايين من المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين على أراضي المملكة ألا يصيب سعر البنزين زيادة كبيرة هذا الشهر، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بشكل مبالغ فيه في الفترة القليلة الماضية.

القليل من الوقت يفصلنا عن موعد طرح قائمة جديدة بأسعار الوقود في المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب هذا الوقت يتسائل الآلاف من المواطنين في مختلف المناطق السعودية عن التوقعات الخاصة بالاسعار التي من المقرر طرحها خلال الساعات القادمة وتحديداً يوم العاشر من شهر ابريل 2022، فتابعونا لتتعرفو على الاسعار الجديدة فور طرحها مباشرةً.