خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي وصيغه خطاب طلب المنحة

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي تعمل المملكة دائما على مساعدة أبناءها لمواجهة مصاعب الحياه من خلال الديوان الملكي الذي يقدم الكثير من المساعدات والدعم المالي لسداد الأقساط المتبقية من بنك التسليف أو غيرة ومن الممكن الحصول على منحة ارض من الديوان الملكي، وتقوم المملكة بمنحهم قطع أراضي زراعية لمساندتهم على تحمل الأعباء المالية والمعيشية فيقوم المواطن بتقديم كافة المستندات التي تُفيد أحقيته في الحصول على قطعة الأرض، يسعى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لمساعده جميع أبناء المملكة المحتاجين أو الغير قادرين على شراء سكن أو قطعة ارض ولا يمتلك أي سكن أو غير قادر غير كثير من المساعدات الأخر التي يقدمها خدم الحرمين الشريفين، غير ذلك يقدم الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم الهوية.

خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي

تسجيل الدخول إلى موقع منصة الوطنية الموحدة. اختيار دليل الخدمات. ويتم اختيار استعلام عن منح الأراضي. اضغط على ابدأ الخدمة. الانتقال تلقائيًا إلى بوابة بلدي قم بتسجيل الدخول. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. من القائمة أختيار منح. ثم الضغط على خيار خدمة الاستهلاك عن منح الأراضي. كتابة رقم الهوية الخاص بالمتقدم. كتابة رمز التحقق الضغط على عرض. الانتقال تلقائيًا إلى الصفحة التي تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالطلب.

صيغة خطاب طلب منحة ارض من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد/ …………. أتقدم اليوم بطلب للحصول على أرض من الديوان الملكي وفق ما تقتضيه الشروط للحصول على أرض فأنا بأمس الحاج للحصول على الأرض وقد أرفقت مع خطابي جميع المستندات التي تثبت ذلك ولم يسبق لي الحصول من قبل على منحة ارض. أتمنى أن يتم قبول طلبي وأشكركم على سعة صدوركم لقراءة الخطاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم رباعي/ ……… رقم السجل المدني/ ……… محل الميلاد/ ……….. رقم حفيظة النفوس/ …….. العنوان بالتفصيل/ …….. تاريخ الميلاد/ …………. رقم الهاتف/ ……….

شروط الحصول على الأراضي الممنوحة من وزارة الإسكان

يتم منح قطعة أرض للمستفيدين ولكن هناك بعض الشروط لتملك قطعة الأرض وهذه الشروط هي :

لابد أن يقوم المستفيد باستخراج ترخيص البناء في خلال 6 أشهر من استلام قطعة الأرض. وبعد سنة لابد أن يكون أنهي المتقدم بناء المسكن. وبعد ثلاث سنوات لابد أن يكون أنتهي المتقدم جميع الأعمال الإنشائية حتى يكون منزل صالح للمعيشة. بعدها يتم تملك هذه الأراضي للمستفيدين منها

الاستعلام عن منحة الأرض برقم السجل المدني

أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين السعوديين العديد من الخدمات المجانية من أجل ضمان استمرار الدعم السكني لهم

الدخول إلى منصة بلدي الإلكترونية. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية وكتابة رقم التحقق. الضغط بعد ذلك على تبويب استعلام. ظهور المعلومات والبيانات التي تخص الأرض المجانية.

أماكن تقديم منح الأراضي في المملكة

يوجد عدد من المناطق التي حددتها الحكومة السعودية من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، مخصصة لاستقبال طلبات تقديم منحة على الأراضي من الديوان الملكي:

أمانة منطقة الطائف وأمانة المنطقة الشرقية وأمانة منطقة نجران.

أمانة منطقة الرياض وأمانة منطقة مكة المكرمة وأمانة منطقة جدة.

الحصول على مساعدة الديوان الملكي السعودي

معالجة الأمراض المزمنة مساعدة المواطنين العاطلين عن العمل. تقديم العون المادي للأسر الفقيرة. حالات الكوارث الطبيعية والحوادث. حالات عدم التمكن من إيفاء الديون.

والجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين يستجيب أيضا طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي لتخفيف الأعباء عن أبناء المملكة المحتاجين العاجزين عن سداد باقي أقساط البنك خاصة المقبلين على الزواج للإكمال زواجهم دون القلق من تسديد باقي الأقساط، ويشترط أن يتم تقديم طلب ترخيص بناء فور استلام الأرض، وتصل مدة السماح ستة أشهر فقط. يجب أن يتم استكمال بناء الأرض بعد عام من صدور تاريخ استلامها.