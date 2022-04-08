هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني من رمضان أم لا؟ والفئات المستحقة للمكرمة الملكية

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية من قبل مُستفيدي الضمان عن هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني من رمضان أم لا رغبةً في التعرف على الموعد المفترض للصرف لكي يلبون احتياجاتهم الأساسية، فهي عبارة عن مبلغ مادي يُساهم في توفير حياة كريمة للأشخاص في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول المكرمة الملكية.

هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني من رمضان

حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المُقرر لنزول المكرمة الملكية في رمضان، ولكن من المتوقع صرفها في الأسبوع الثاني من شهر رمضان ولكنه موعد غير نهائي، حيث أعلنت عنها الحكومة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين للفئات من مستفيدي الضمان الاجتماعي حول المملكة ولكن بتوافر بعض الشروط التي سنتطرق إليها، وجاءت تلك المبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتمكنيهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية العصيبة التي تمر بها جميع الدول على مستوى العالم نظرًا للجائحة.

الفئان المستحقة لمكرمة الضمان

هناك بعض الفئات المُستحقين للمكرمة الملكية في السعودية وهم:

كافة الاشخاص الغير قادرين على العمل ولا يوجد لديهم أي مصدر دخل ثابت فالبتالي لا يُمكنهم تلبية احتياجاتهم.

اليتامى والنساء المطلقات والأرامل وأيضًا اللاتي لا يوجد لهم عائل في الحياة.

كافة الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

هناك بعض الشروط التي أعلن عنها القائمين على صرف المكرمة التي لابد من توافرها في المتقدمين للحصول على المكرمة وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي فقط.

ينبغي أن يكون المستفيد تابع سواء لنظام الضمان القديم أو الجديد.

يجب ألا يتجاوز دخله الشهر 3000 ريال سعودي وألا يكون مال لعقار.

يجب على جميع الأشخاص المتقدمون أن يكونوا مقيمون على أراضي المملكة قبل تلقي الدعم بثلاثة أشهر.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يُمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي: